00:00 · 24.12.2016

Existem encontros planejados e marcados com antecedência visando o sucesso de uma proposta fotográfica, por exemplo. Nesse caso, não foi assim. Nas andanças mundo afora, mais precisamente na ilha de Phú Quoc, no Golfo da Tailândia, avistei de muito longe os rostos alegres de duas nativas muito bonitas. Pelo menos me pareceram. E eram mesmo. Vali-me da minha companhia, para perguntar a elas se gostariam de posar para mim.

Em menos de três minutos lá estavam as duas fazendo poses como se fôssemos velhos conhecidos a realizar uma produção inesperada sobre as areias brancas de uma ilha no outro lado do planeta. O nome das duas? São difíceis de escrever e pior ainda de pronunciar.