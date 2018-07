00:00 · 07.07.2018

Chizuo Matsumoto, 63 anos, que usava nome de Soko Asahara, era o líder da seita Aum Shrini Kyo, ou a Verdade Suprema Aum, que mistura budismo e meditação hindu com teorias apocalípticas, foi o responsável por uma série de crimes, sendo o maior deles a ação no sistema metroviário de Tokyo. Na quinta-feira, dia 5, Chizuo/Soko, foi enforcado, após anos, pagando pelo crime que tirou a vida de treze pessoas e deixou mais de 1.600 feridos, em decorrência da utilização do gás Sarin.

O extremismo exacerbado, a ortodoxia, que emolduram ou dão contornos de intolerância, praticados por fanáticos de qualquer religião, apesar de combatidos mundo afora, mesmo que ainda persistam, não comprometem a verdadeira essência pura do mesmo budismo.

Buda, por exemplo, tem a sua imagem respeitada, inclusive por muitos ocidentais, que veem nesse deus simpático, o símbolo da paz, da sabedoria. A fotos que ilustram este Portrait foram tiradas no interior de um dos maiores templos budistas, em Singapura, o Buddha Tooth Relic Temple, onde dizem estar preservado um dente desse Deus sempre afável e sorridente.