00:00 · 23.12.2017

Às margens do lago: em um dia sem sol forte, os pares de tênis deixados de lado são como aspas numa frase de amor, uma confissão para iniciar uma conquista; O tempo não importa: quando se é criança e não entende a fome das horas que passam e passam sem intervalo, sem pausa, mesmo nos relógios de sol com horas escritas com sombras e dar as costas para o tempo;

Alegria de mãe: aflora com as expressões mais simples do rosto de um filho que mal lhe reconhece o rosto; Conversa sem som: fica na imaginação do fotógrafo que não entende leitura labial enquanto perpetua, através de teleobjetiva, um casal num papo sério visto do alto de um prédio.