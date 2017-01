Portrait: O comércio da fé

00:00 · 07.01.2017

À parte os templos mais antigos espalhadas pela Ásia, essas casas onde fiéis se juntam para reverenciar, principalmente Buda, os novos que proliferam nas pequenas e grandes cidades se transformaram em fonte garantida de muito dinheiro. Parte dele, é verdade, é revertida na sua conservação e o resto só Buda sabe, com todo respeito. Todavia, esses templos não deixam de encher os olhos de seus fiéis e dos visitantes que não param de enriquecer as 'selfies' que mandam para os que não puderam chegar até ali.

Não existe, ainda, o acinte quase ameaçador para as contribuições. Lá, são chamadas discretamente de doações e as caixas de vidro, cheias até a tampa, mostram que a fé ainda exerce força no coração dos puros. Mandalay, Miyanmar, dezembro de 2016.