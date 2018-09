00:00 · 22.09.2018

Malala continua a sua luta para "armar" as mulheres sem rosto que ainda vivem debaixo dos açoites da ignorância de muçulmanos radicais que não aceitam os livros do saber. A arma de Malala são os livros e os quartéis às escolas pobres do Paquistão e Afeganistão.

É com tímida alegria que a nova geração de jovens afegãs mostram seus belos rostos e olhos mágicos. Quando Malala deu seu grito de liberdade para estudar, levou um tiro na cabeça. Por milagre sobreviveu e ganhou as manchetes de jornais e foi destaque a partir da Inglaterra que cuidou dela e deu espaço para brigar por suas amigas e colegas de estudo.

Malala ganhou um prêmio Nobel, para desespero dos Talibãs. Ainda hoje, pelas ruas de Cabul, Mazar-e-Sharife, Bamiyan, Kandahar, mulheres azuis, sem rosto, sem nome, todas aparentemente iguais, caminham sem falar com estranhos, em silêncio, na esperança de que um dia possam mostrar seus belos rostos.