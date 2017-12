00:00 · 16.12.2017

Mesmo para um viciado que tem imagens, as mais diversas e dos mais diferentes lugares do mundo, existem algumas poucas que ficam gravadas na lembrança e a cada vez que voltamos a curti-las temos a noção exata do lugar onde foram feitas, do cheiro do ar, do calor do sol e da luz que as tornaram especiais e únicas. O avô indiano a carregar o neto no ombro por uma estrada de Kolhapur, à caminho de Goa, por exemplo; a criança carregando o pequeno irmão sonolento e segurando o pesado livro, voltando da escola no alto das montanhas de SaPa, na fronteira entre o Vietnam e a China; a criança fazendo pose na escada verde. Todas essas imagens não duraram mais de frações de segundos, mas permanecem nítidas, vivas e vão durar para sempre.