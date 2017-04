00:00 · 08.04.2017

Domingos atrás, dividi com os amantes da fotografia, aqui mesmo, nesse Portrait, imagens silhuetadas registradas às derradeiras luzes de um fim de tarde de pescadores conhecidos como Pescadores Bailarinos, no Lago Inle, que fica nas montanhas do Estado de Shan, no leste do Myanmar.

Para chegar lá é difícil, mas não impossível e vale a pena. No primeiro ensaio, esses pescadores apareceram apenas recortados contra o Sol, proporcionando ao fotógrafo imagens que valeram o desgaste e os desafios da empreitada. Hoje, mostro a cara deles, com a melhor luz daquele ocaso, em reconhecimento ao carinho que tiveram com o fotógrafo que se contorcia de dor depois de um acidente, mas que teve as mesmas amenizadas pela beleza do lugar e pela demonstração de carinho e solidariedade desses 'himens simpled'.

Foi por conta do meu esforço que não se fizeram de rogados para posar com exclusividade para as minhas abençoados lentes. "Iezú Temare" - muito obrigado, em birmanês.