Portrait: Beleza do sol nascente

00:00 · 14.01.2017

Para os ocidentais, é comum a confusão dos traços fisionômicos das orientais e que aparentemente são semelhantes, mas longe disso. Japonesas são muito diferentes das chinesas, coreanas, vietnamitas.

A modelo desse portrait é de Saigon, Vietnam. Sem produção, ela não difere muito de suas conterrâneas, principalmente as jovens modernas de Ho Chi Minh, como passou a ser chamada Saigon.

Preocupadas com a pele e a alimentação, elas enchem os olhos dos visitantes com a sua beleza, agora cheia de influência ocidental e toques de vaidade internacional.

Não costumam se fazer de rogadas para posar para um caçador de boas imagens, como Huynh Linh (Linh possui várias traduções dependendo do contexto: protetora, espírito, guerreira) desta edição, mas seja qual for a que mais se adeque, ela sempre brilha das primeiras às últimas luzes do sol nascente lá do outro lado do mundo. Saigon, Vietnam, novembro de 2016.