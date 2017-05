00:00 · 04.02.2017

Quando estive no Afeganistão pela primeira vez, meu foco era encontrar pessoas de paz e fotografar lugares bonitos. Cabul não tem nada bonito, mas tem gente boa. Tanto que, Amena Khavary, recepcionista do Kabul Star Hotel (hoje amiga querida), sugeriu-me conhecer o lugar onde ela nasceu: a província de Bamiyan, na Rota da Seda, nas montanhas de Hindu Kush, a 240km de Cabul e onde ficavam as famosas estátuas dos Budas em Pé, únicas no mundo, infelizmente destruídas pelo fundamentalismo Taliban. Os arredores de Bamiyan tem paisagens belíssimas e com a ajuda das boas pessoas do local esgueirei-me pelas escadas escavadas na montanha até o topo do nicho para fotografar o vazio deixado pela violência da guerra sem sentido.