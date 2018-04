00:00 · 28.04.2018

Com pontualidade quase britânica, elas atravessavam meio mundo, vindo da Costa Leste do Estados Unidos, fugindo do frio do inverno e enchiam de poesia os passantes da Beira Mar, enquanto enchiam seus papos. Ficavam por aqui quase três meses e depois, refeitas da canseira da jornada, faziam o caminho de volta.

Lembro que também me fartei de imagens - parecia estar adivinhando - que logo não mais se repetiriam com o mesmo bando. O ano dessas imagens foi 2012. No ano seguinte vieram poucas e a seguir, não vieram mais. Hoje, essas gaivotas só existem nas memórias digitais de mais de mil cliques que habitam a minha imaginação. Que pena...