00:00 · 31.12.2016

Myanmar, Ásia, dezembro de 2016

Todo fim de tarde, na alta estação turística, o trânsito que dá acesso ao lago Taungthaman, perto de Amarapura, no Myanmar, fica mais caótico ainda com o afluxo de visitantes para curtir o espetáculo do sol se pondo e a recortar a silhueta de centenas de turistas e monges protagonistas do cenário. A ponte U Bein, com seus 1,2 km, construída por volta de 1850, com madeira retirada do Palácio Real, em Inwa, é considera a mais velha e comprida ponte de madeira do mundo.