00:00 · 10.06.2017

"Duas pessoas olham através da mesma fresta: uma vê o pântano; a outra, as estrelas!". Para onde ou para quem estaria apontando a jovem com traços suavemente asiáticos? Esse momento já se perdeu na finitude breve do momento em si. O que esse momento representou perdeu-se no tempo em um contexto qualquer.

A mão ingênua de Maria, com seus pequenos e frágeis dedos representou, nesse específico momento, uma sensação específica ou uma reação específica no seu apenas ter vindo ao mundo.

E tem o beijo! Só o fotógrafo foi testemunha do quanto ele é falso! Sim, trata-se de um casal a fingir romance em uma ponte na cidade de Florença, na Itália, mas quem poderia imaginar?