Portrait: A festa do pôr do sol

00:00 · 28.01.2017

Em todos os países da Ásia que visitei, os fins de tarde em dia de sol são uma festa, assim como se faz festa em Jericoacoara; centenas de pessoas se sentam sobre as areias ainda mornas, para uma grande festa da natureza: o pôr do sol! Faltando pouco mais de trinta minutos para o sol se despedir do dia, até parece que ele pega no sono depressa e é quase possível vê-lo despencar atrás da risca do horizonte nos confins do mundo. O espetáculo dessa festa que ilustra o Portrait de hoje foi nas dunas de Golden Sands, no Vietnam.