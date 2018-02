00:00 · 24.02.2018

A festa dos jorros de água brotando do chão, nessa composição fotografada contra o sol, permite, com um pouco de imaginação ver o estilo de El Greco, pintor nascido em Creta e que foi aluno de Tiziano, em Roma, com as suas figuras longilíneas.

Velocidades de obturador acima de 1/2000 de segundo pode congelar objetos e figuras que se movimentam muito rápido e que são imperceptíveis ao olho humano. Neste ensaio é possível fantasiar figuras de pessoas como se estivessem interagindo.