Pompeu Vasconcelos

00:00 · 07.06.2017

NV na Cavalieri

Point de badalação, a Cavalieri Confraria serviu de palco de shooting com as fashion influencers Paulinha Sampaio e Edith Gomes armado por Juliana Cordeiro e Nicole Vasconcelos, em parceria com Nicole e Janaína Vichnevski. As trendsetters têm encontro marcado novamente nos dias 8, 9 e 10 de junho, na loja de Nicole Vasconcelos, que estará com uma promoção daquelas para o Dia dos Namorados

AB & HB 91 years old

Ana Carolina Fontenele e Ivan Bezerra se divertiram embalados ao som da voz dos cantores Paulo José e Ângela Maria na festa dos coronéis

Back from Miami

Alexandre Rangel e Ivana Bezerra circulavam felizes da vida de aliança na mão direita nos 91 anos dos gêmeos Adauto e Humberto Bezerra

New generation

B-Day - Bia Gradvohl festeja a nova idade em restaurante

Herdeira de Beto e Cláudia Gradvohl, Bia Gradvohl trocou de idade e, para não deixar a data passar em branco, reuniu as amigas mais chegadas no badalado restaurante de Manoela Rosa para comemorar

Open Office

XSVCiro Gomes

De volta à cena jurídica, o ex-governador, ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes se associou a André Xerez, Renan Saldanha e Mirella Vasconcelos, criando a XSVCiro Gomes Advogados Associados. Entre os que deram um rasante por lá na abertura oficial do novo escritório de advocacia, Leônidas e Lili Cristino

Casório em Guajirú

Pé na Areia: Casório de Mariana e Lucas Ximenes será na praia

Alexandra Pinto está a todo o vapor com os preparativos da recepção de casamento de sua filha Mariana com Lucas Ximenes. A cerimônia acontece no próximo sábado, dia 10, ao cair da tarde, no Zorah Beach

Réveillon do Marina Park

Elisa e Gil Bezerra receberam os cantores Wesley Safadão e Paulo José Benevides no Bosque do Marina Park Hotel para fazer o lançamento oficial do Réveillon 2018 do cinco estrelas deles. As vendas têm start nesta quarta-feira, 7, com ingressos variando entre R$ 1.300,00 e R$1.600,00, dependendo do setor