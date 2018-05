Pompeu Vasconcelos

00:00 · 10.05.2018

Super Victor

Aline e Igor Queiroz Barroso pilotaram sessão sopro de velinhas para festejar os três anos do herdeiro Victor Félix Barroso. Em meio a super-heróis, guloseimas e brinquedos infláveis, a bem cuidada festa reuniu altinhos e baixinhos no Salão de Festas e área de lazer do Edifício Mansão Macêdo. Sob a batuta da Celebre Eventos, responsável pelo cerimonial, o aniversário de Victor primou pelo bom gosto, Cheers!

Casório & lançamento

Em nova fase, Aline Pinho circulou feliz da vida ao lado do namorado, Júnior Carvalho, no casamento de Tatiana Mendes e Gustavo Cruz, dias antes do lançamento da nova coleção de sua grife de tableware

IN. Saxofonista Mokoto deu um toque extra de charme ao happening

Balada no Grand Place

Roberta Nogueira, Renata Ciríaco, Eveline Fujita e Maira Silva fazem parte de um seleto time que aterrissou no endereço de Philip e Sakiê Brooks para abraçar a anfitriã, que trocou de idade e comemorou a data bem ao seu estilo, com um festão embalado ao som das batidas dos deejay RodMac e Morr, além do cantor Lucas Eduardo. O chef Alain Tortosa assinou o cardápio do fervo

International Telecoms Week

CEO da Mob Telecom, Salim Bayde, acompanhado dos outros dois stakeholders da empresa, Daniele e Sayde Bayde, retornam hoje ao Brasil depois de participar do ITW, maior evento de telecom do mundo, que aconteceu de 6 a 9 de maio, no Hotel Hyatt, em Chicago

Altar. Casório de Gustavo Cruz e Tatiana Mendes reúne a nata da nova geração

Top of the list

Superbem em um belíssimo vestido verde de sua própria loja, Bruna Waleska brilhava mais que um diamante no casório de Tatiana Mendes e Gustavo Cruz. O motivo? É que a dona da Rouge está contando os dias para tornar-se a Sra. Rodrigo Frota

Chuva de arroz

Em total sintonia, Ana Cláudia e Leonardo Brasil formavam um dos casais mais alinhados no banco de padrinhos do badalado casamento de Gustavo Cruz e Tatiana Mendes

Winner

Rumo a Paris

Vencedora do desafio NV, Raquel Machado - no flash com Katarina Brasil- foi premiada com uma passagem a Paris, mas antes de seguir para o velho mundo, a advogada e professora de Direito recebe o procurador Regional Eleitoral do DF, José Jairo Gomes, em Fortaleza

DFB 2018

Sucesso puro! é o mínimo que podemos dizer da noite de abertura do DFB Festival 2018. Como se não bastassem os desfiles de Almerinda Maria e Lindembergue, que arrasaram na passarela, a festa Audi - Balada IN com a cantora Iza e o deejay Marcelo Botelho fizeram tremer o Terminal Marítimo de Fortaleza.

Bikini In

Pedido feito, Desejo atendido! Alice Ferraz embarca amanhã com um squad de 10 bloggers do F*Hits para um passeio a bordo da lancha de Pompeu Vasconcelos pela costa cearense. No roteiro: Mercado dos Peixes, Estoril, obras do Acquário, Ponte Metálica, Navio Mara Hope, Marina Park Hotel e Praia Mansa.

DFB 360º

Apostando nos princípios da Economia Circular e da Economia Criativa, Cláudio Silveira, criador do Dragão, acertou em cheio e consolida o DFB Festival como um evento multidisciplinar, promovendo a inovação e o acesso às mais diversas formas de produção criativa.

Novidades

Com 19 anos de história, o DFB apresenta um line-up de 38 desfiles de moda. Entre as novidades deste ano, a parceria com a têxtil catarinense Lunelli e o DFBeach Club, uma nova sala de desfiles onde acontecerá no sábado, 12, o aguardado desfile da elegante marca de moda praia de Paula Pinto, a Bikini Society.