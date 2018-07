Pompeu Vasconcelos

00:00 · 13.07.2018

Arte brasileira em catálogo



Chanceler da Unifor, Edson Queiroz Neto recebeu o diretor Institucional do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, e o secretário Executivo de Turismo de Fortaleza, Erick Vasconcelos, na prestigiada cerimônia de lançamento do catálogo da exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global", no Espaço Cultural da Unifor

Cocó

Homenagens marcam a entrega da requalificação da Área Adahil Barreto

Juntos por Fortaleza



Homenageados com o "Troféu Amigo do Cocó", o presidente da C. Rolim Engenharia, Pio Rodrigues Neto e o prefeito Roberto Cláudio receberam a honraria das mãos do secretário do Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno durante a solenidade de entrega da requalificação da Área Adahil Barreto do Parque do Cocó

Samba Ceará

Rayane Fortes se apresenta no Dragão do Mar

Samba & Choro



Após o sucesso no Cavalieri, a cantora, compositora e instrumentista Rayane Fortes se apresenta hoje, a partir das 20h, no Espaço Rogaciano Leite do Centro Cultural Dragão, prometendo encantar o público com músicas autorais e releituras de sucessos do chorinho e do samba. A cantora Camila Marieta é presença garantida no show

Poder

Inovação & Seminário



Dias depois de receber o governador Camilo Santana na Casa da Indústria para fazer o lançamento do edital da Funcap, destinando R$ 10 milhões a empresas que desenvolverem bens ou serviços com foco em áreas prioritárias do Estado, o presidente da Fiec, Beto Studart, promove o seminário " Investir e imigrar para os Estados Unidos", dia 19 de julho, na sala Vip da Federação das Indústrias do Estado do Ceará

Le Cordon Bleu



Amantes das artes e da alta gastronomia, André e Cecília Bichucher marcaram presença na abertura da exposição Conexões, no Hotel Sonata de Iracema. Apuramos que ele vai inaugurar um sofisticado restaurante no local onde funcionou o Fashion Gourmet Bistrô

I Fórum Brasileiro de Governança



Robson Loureiro e Luís Cláudio Ferreira aplaudiram a palestra do ministro do TCU, Weder de Oliveira, na CMFor, sobre o tema "Contratação Pública, Responsabilidade Fiscal e o Teto do Gasto Público"

Conexões & superação



Em meio a obras da pintora Mariola Landowska, Totonho Laprovítera falava com Elusa Laprovítera e Cristina Aragão sobre a exposição que César Fiúza fará dia 2 de agosto, na Adroaldo Tapetes

Prestígio puro!

Programa nuclear da Marinha



Prefeito de Aracati, Bismarck Maia deu um rasante na Fiec para assistir a palestra de seu primo, o almirante Bento Costa Lima Leite Albuquerque Júnior, que veio à Fortaleza para falar sobre o programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha

Ciro Gomes

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém recebe Ciro Gomes, hoje, às 9h, para uma palestra no auditório do IFCE. Na ocasião, o presidenciável do PDT falará sobre "A política industrial e a logística brasileira".

Timesharing

A BRIC, incorporadora holandesa com sede na Espanha, lança seu primeiro empreendimento no Brasil, na Praia de Flexeiras. O The Coral aposta no sistema de vendas de residências de alto-padrão através de fracionamento imobiliário.

Posse no TJ

Os juízes Henrique Jorge Silveira e Marlúcia Bezerra serão empossados, hoje, às 16h, no cargo de desembargador do TJCE. Sob a batuta do presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes, a solenidade acontece no Palácio da Justiça.