Pompeu Vasconcelos: UFC Fight Night volta a Fortaleza

00:00 · 26.01.2017

Belfort x Gastelum

Bruna Waleska e Rodrigo Frota aproveitaram o lançamento do UFC Fight Night Fortaleza para subir no octógono armado no Colosso para promover a luta entre o brasileiro Vitor Belfort e o americano Kelvin Gastelum. A disputa pelo cinturão da categoria acontece, dia 11 de março, no Centro Olímpico de Treinamento (CFO). Detalhe: os ingressos já podem ser adquiridos no site www.Tudus.Com.Br

Cheers

Seja em Fortaleza ou Miami, Alix brilha aonde quer que vá

COISAS DI MARIA

Recém-chegada de uma temporada de férias no Hemisfério Norte, Marina Albuquerque comemora o sucesso de sua loja no RioMar PK, fruto de uma parceria com a marca de Melissa Schmitt

COLOSSO FEVER

O cantor Xandy deu uma pausa em sua maratona de shows pelo Brasil para acompanhar a amada, Isabelle Timóteo, aos badalados eventos que agitam o Colosso Lake Lounge, nesta temporada

TRENDSETTER

Graduada em Estilismo e Moda, a fashion designer Alix Pinho é dessas fofas que todo mundo quer bem e vice-versa. Verdadeira camaleoa, a aniversariante desta quinta-feira, circula em Wynwood Art District com a mesma intimidade com que passeia pelas praias de Miami

CASA DE MOÁ

Descontraído bate-papo permeou o encontro de Bruna Massaglia, Mila Zeballos e Marcela Sobral no almoço de aniversário de Ana Cristina Wolff no charmoso restaurante da chef Louise Benevides. O comentário por lá girava em torno de viagens e da agitada temporada de Pré-Carnaval, que toma conta da cidade

Pré-Carnaval

TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS

Zé Ricardo e Manoela Pimenta fazem parte de uma turma festeira que aderiu ao Bloquinho de Verão. O fervo agita o Terminal Marítimo de Fortaleza, novamente, no próximo sábado, dia 28

Pop Art

Ba Panda leva a assinatura de Julien Marinetti

TECNOLOGIA

Isabella e Fábio Albuquerque levaram o herdeiro Fabinho para conhecer as novidades da Apple, na inauguração da primeira loja premium da marca no North Shopping

LES TROIS VALLÉES

A caminho de Les Foulie Douce, em Méribel, Manuela Macêdo Rosa e Otílio Ferreira fizeram um pit-stop em La Saulire para apreciar o Ba Panda, famosa escultura de bronze do artista francês Julien Marinetti

Pré-Carnaval

Fortaleza fervilha de eventos nestes dias que antecedem o Carnaval. Na Barraca Guarderia Brasil serão quatro sábados de pura animação. Entre as atrações confirmadas estão: Serjão Loroza, ex-integrante do Grupo Monobloco, e as bandas Coletivo Por do Samba e Salve Simpatia!

BS Design

Presidente da BS PAR, Beto Studart reuniu oito grandes players da construção civil para mostrar os processos construtivos e o andamento das obras do BS design, na última segunda-feira. Apuramos que as empresas sólidas e capitalizadas vêm sofrendo menos os impactos da crise no setor.

Sapucaí

Principal atração do Camarote N1, a cantora Anitta confirmou sua presença nos intervalos do Desfile das Campeãs, no sábado, dia 4 de março, no tradicional camarote da Brahma, que agora está sob o comando de José Victor Oliva e dos sócios Álvaro Garnero e Carol Sampaio.