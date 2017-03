Pompeu Vasconcelos

00:00 · 21.12.2016

Turismo

Vice-reitor de Extensão e Comunidade Universitária da Universidade de Fortaleza - Unifor, Randal Pompeu representou o Chanceler Airton Queiroz na solenidade de entrega do Troféu Habib Ary - Personalidade Turística ABIH 2016, outorgado a ele por reconhecimento ao incentivo do turismo através da cultura e da arte. Também no flash, Darlan Leite, Arialdo Pinho, Eliseu Barros, Régis Medeiros e Erick Vasconcelos

Que venha 2017!

A TODO O VAPOR

Após sua diplomação, as atenções do prefeito Roberto Cláudio - no flash com Carol Bezerra - se voltam para a montagem do staff da nova gestão, agenda de inaugurações de obras e o Réveillon de Fortaleza

AMBIENTE FAVORITO

Trineta do Barão de Camocim, Beatriz Miranda teve seu espaço, o Quarto do Casal, eleito pelo público o "Ambiente Favorito" da edição 2016 da Casa Cor Ceará. Gravidíssima, exibindo um sorriso de orelha a orelha, a arquiteta não escondia o orgulho com a conquista do troféu

Christmas

Flávia Simões vem colecionando elogios pelos mimos de Natal da Briejer

CONTAGEM REGRESSIVA PARA O NATAL

Cheia de dicas quentinhas para quem quer ver sua cotação subir feito um foguete neste Natal, Flávia Laprovítera Simões vem comemorando a procura pelas bem elaboradas cestas de sua Biscoitos Briejer

Joke

Badalada inauguração reúne newfaces e sobrenomes poderosos

EM CLIMA DE NATAL

Enquanto os DJ's Rod Mac e Pedro Demétrio se revezavam com o cantor Matheus Fernandes no comando da animação da inauguração da Joke, Júlia e Ana Carolina Goyanna, Amanda Rodrigues e Lara Diniz conferiam os looks modernosos da Osklen, entre outras marcas descoladas que já podem ser encontradas nas araras e prateleiras da loja. Fica a dica para quem quer presentear com estilo no Natal!

BALADA IN

Deejay revelação de 2016, Rod Mac - no flash com o cantor Matheus Fernandes- é uma das atrações do Natal do Colosso Lake Lounge

SABORES DA CIDADE

Sob a batuta da jornalista Izaqueline Ribeiro- no flash com Isabele Lunguinho- o Portal Sabores da Cidade premiou os "Melhores de 2016"

Feminismo

Especialista em Marketing político e eleitoral, a advogada Katarina Brasil participou do I ciclo de palestras "As mulheres nos espaços de Poder". A ideia foi sensibilizar a sociedade para a baixa representatividade delas nessas esferas.

Flores

Tradicional pré-Réveillon do Bloco Siriguella, o Flores acontece pela primeira vez no Terminal Marítimo de Fortaleza. O cantor Bell Marques promete arrastar uma legião de amantes de axé music até o badalado espaço, no próximo dia 30.

My Gym

Fazer exercícios pode ser uma brincadeira das boas e ainda fazer as crianças deixarem de lado os tablets e o conforto de casa, indo direto para a academia. Esse é o objetivo do Método My Gym aplicado pela Greenlife Family Club.