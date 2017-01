Pompeu Vasconcelos: Triarte em Lisboa

00:00 · 11.01.2017

Colosso

Antes de seguir para Lisboa- onde passa a residir no Bairro do Restelo com a família-, Geórgia Saboia ganhou carinhosa despedida articulada por Giana Studart, no Colosso. Entre os muitos rostos conhecidos do high cearense que pintaram por lá para abraçar a mulher de Ernesto Saboia, Denise Rolim. Detalhe: Geórgia aproveita a tendência dos "destination wedding" para abrir uma filial da Triarte em Portugal

La Mar

Uma turma cheia de charme circulou na private beach do Iate Clube

BALADA IN

Depois de hipnotizar nossas lentes no Réveillon do Cafe de La Musique Cumbuco, Lara Bezerra desfilou todo seu charme e simpatia na La Mar. A próxima edição da balada queridinha da nata da nova geração já tem data e local marcados, dia 21 de janeiro, no Iate Clube de Fortaleza

MAIS NOVO IMORTAL

Superprestigiada! É o mínimo que podemos dizer da posse do neurologista e agora acadêmico Flávio Leitão - no flash com sua mulher, Marimília Leitão -, ontem, como titular da cadeira número 34, na Academia Cearense de Letras. Saudado pelo acadêmico Pedro Paulo Montenegro, o renomado médico não conseguia esconder a emoção durante a solenidade conduzida pelo presidente da ACL, José Augusto Bezerra

De olho em 2018

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O secretário da Fazenda Mauro Benevides Filho e o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes- no flash com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque - discorreram, ontem, sobre o tema modernização administrativa e seu impacto no desenvolvimento econômico do Ceará, dentro do ciclo de palestras Café e Negócios promovido pela Junta Comercial do Estado do Ceará

HAPPY NEW YEAR

A requisitada arquiteta Ana Virgínia Furlani aproveitou o recesso de fim de ano para recarregar as energias ao lado do namorado, Fernando Novais

PETIT COMITÉ

Letícia Cavalcante e Ana Carolina Goyanna deram um brilho extra na private party armada por Gabriel Browne, no endereço de seus pais, nas Dunas

Target

Decor & fashion lover, Raquel Macêdo entra o ano cheia de planos para sua loja

NEW CHALLENGES

Cheia de boas ideias, Raquel Macêdo circulou feliz da vida - à côté do marido, Humbertinho Cavalcante - na lagostada que transformou o Cafe de La Musique Cumbuco em um verdadeiro caldeirão musical