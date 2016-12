Pompeu Vasconcelos: Time to celebrate

00:00 · 23.12.2016

Louis XIII

Aniversariante da última terça-feira, 20, José Carlos Pontes tem motivos de sobra para comemorar. Na véspera cercou-se dos amigos do Grupo Monday's, no elegante apartamento de Luciano Cavalcante. Dias antes, recebeu Silvio Frota, André Pontes e Felipe Rocha, entre outros convidados especiais, para uma degustação do fantástico Cognac Louis XIII, de Rémy Martin, no Lobby Bar do Gran Marquise Hotel. Lá, apuramos que Felipe Rocha e Paulinha Sampaio passam a virada do Ano, no Rio de Janeiro

Rá-Tim-Bum

Sessão sopro de velinhas inspirada nos "Transformers"

QUATRO PRIMAVERAS

Herdeiro de Liana e Rafael Sá, Rafaelzinho completou quatro aninhos e ganhou uma linda festa de aniversário de seus pais para comemorar a data. Com direito a brincadeiras, contação de histórias e muitas guloseimas, a sessão sopro de velinhas inspirada nos "Transformers" rolou no endereço dos papais e contou com decoração da Ciranda de Festas e comidinhas assinadas pelo Plus Buffet. Com eles no flash, Sara Sá

NEW GENERATION

Em total sintonia, Pedro Matos e Isabel Miranda prestigiaram a badalada inauguração da Joke. Enquanto o cantor Matheus Fernandes se revezava no palco com o DJ Rod Mac, a dupla elogiava o script da cocktail-party, que contou com produção de Lilian Porto

Brilho

NatáliaVentura Pontes e Nicole Vasconcelos brilham no high cearense

LIFE INFLUENCERS

Sinônimo de prestígio e elegância, a presença de Natália Pontes e Nicole Vasconcelos injeta charme, glamour e alegria aos locais que elas frequentam. "Life influencers", as duas conhecem e frequentam o que existe de melhor e estão sempre antenadas nas últimas tendências no mundo fashion

É Natal!

IGREJA DE SÃO VICENTE

O cantor Gustavo Serpa, acompanhado de orquestra e coral, empresta sua bela voz à missa de Natal da Igreja de São Vicente de Paulo, amanhã, às 17h30

Pura alegria

HOTELARIA EM ALTA

Demos de cara com Ivana Bezerra e Alexandre Rangel na cerimônia de entrega do Troféu Personalidade Turística ABIH 2016 ao Chanceler Airton Queiroz, no Gran Marquise Hotel. Na ocasião, a dona do Sonata nos revelou a taxa de ocupação de seu hotel, "que deve lotar logo após o Natal, quando começa oficialmente a alta temporada", destacou

O REI DOS COGNACS

Após degustação no Lobby Bar do Gran Marquise Hotel, Fábio Fleury Campos saiu de lá chamando de sua uma garrafa de Cristal Baccarat do famoso Cognac Louis XIII. Porém, sem o precioso líquido!

Tesouro direto

O número de operações realizadas no Tesouro Direto bateu recorde em novembro, com 181,5 mil transações, a maior quantidade desde o lançamento do programa. Ao todo, foram aplicados R$ 1,8 bilhão e resgatados R$ 715,2 milhões. Os investidores buscaram, principalmente, títulos indexados à inflação. O valor médio da operação foi de R$ 10.142,00.

Ideal Clube

Arquiteto, artista plástico e pintor. Em meio a tantos talentos, Totonho Laprovitera - à côté de Elusa - se consagra, também, como escritor e, após o 'Causos', publica o livro 'De Primeiro'. Com 176 páginas, a obra foi lançada em prestigiada sessão de autógrafos.

Je Suis Jeri

A energia inexplicável do Rancho do Peixe, o visual paradisíaco da Praia do Preá, uma queima de fogos espetacular, um open bar premium e um resumo dos melhores hits de todas as festas da edição 2017 do projeto Je Suis Jeri. Pronto! Está dada a receita do Réveillon inesquecível que vai rolar em Jericoacoara. A principal atração da virada será o Top DJ holandês De Hofnar. Fica a dica!