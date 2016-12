Pompeu Vasconcelos: Summer Week

00:00 · 29.12.2016

Réveillon 2017

Antenadas, Karina Tavares, Marisa Oliveira e Alexia Duarte sabem que muitas festas pipocam por toda parte de Fortaleza nestes dias que antecedem o Réveillon. Hoje e amanhã, a partir das 14h, tem agito na Barraca Guarderia. Na sexta, 30, os festeiros ainda se dividem entre a Lagostada do Cafe e o Pré-Réveillon Flores

Lagostada

Pré-Réveillon do Cafe de La Musique promete arrastar um time de bonitonas

NATAL & SANA FEST

Em Brasília, articulando sua eleição à presidência do Senado Federal, Eunício Oliveira não pôde comparecer, mas incumbiu seu sócio, Gaudêncio Lucena - ao lado dos herdeiros Igor, Gaudêncio Jr. e Ingrid - de realizar a confraternização de Natal da Corpvs. Na ocasião, apuramos que o Sana Fest 2017 abre as inscrições para campeonatos de jogos digitais. Disputas de League of Legends, Hearthstone, Heroes of the Storm, Dota 2 e CS: GO serão realizadas nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará

CUMBUCO ROCKS

Cynthia Mendes sabe que a Lagostada do Cafe promete arrastar um exército de festeiros até o Cumbuco, na véspera do Réveillon

Ano Novo

NEW GENERATION

A presença de Natasha Dias Branco injetou classe e frescor ao Moleskine Gastrobar. O local transformou-se em ponto de encontro obrigatório dos bacanas nesta temporada de pura badalação

Macnish Vibes

Estrela internacional do projeto Je Suis Jeri 2017, o DJ holandês De Hofnar, um dos maiores nomes do tropical house, é a principal atração da edição 2017 da Macnish Vibes. O fervo vai rolar hoje, novamente, no La Maison Coliseu.

Priceless

A Mastercard oferece mais um benefício a seus clientes premium. Portadores dos cartões Platinum e Black poderão levar seu próprio vinho com isenção da taxa de rolha para a primeira garrafa, nos restaurantes do Rio e de São Paulo.

NV LOVERS

Cheia de charme, Natasha Dias Branco circulou no Moleskine após shooting

RIVIERA MAIA

Dona Consuelo Dias Branco, Jório Jr. E Graça da Escóssia tomam, hoje, a rota de Playa del Carmen, no México, onde passam a virada do Ano. Lá, eles poderão caminhar tranquilamente pela 5ª Avenida, o coração da cidade, onde se concentram os restaurantes, as lojas, as pessoas e o charme de Playa

HAJA BOSSA

Esbanjando elegância e criatividade, Nathália Pontes dividia uma das mesas mais disputadas do aniversário de Márcia Távora com Guirlanda Pontes e Amanda Távora Vidal. Na ocasião, apuramos que as criações do ateliê de estampas Bossa a Bessa têm feito o maior sucesso entre as lulus de fino trato, neste fim de ano