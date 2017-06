Pompeu Vasconcelos

00:00 · 08.06.2017

Piano & Bossa

A top Dani Gondin deu um rasante no Moleskine e atraiu todos os olhares ao lado de Mariana Araújo, Priscilla Áfio, Ana Carolina Bichucher e Michelle Barros. E por falar no gastrobar de Felipe Lima e Deda Gomes, hoje é dia de Piano & Bossa, embalado pela dupla Roberta Fiúza e Tito, no Sótão Jazz Lounge

Gran moments

Demos de cara com Ellen e Phillipe Godefroit na abertura da exposição "Universo de Sarro", no Gran Marquise Hotel. O cinco estrelas preparou uma programação especial para o Dia dos Namorados

A força interior do empresário

Batemos um papo com Fred Pinho e Jennifer Montenegro minutos antes do início da palestra dele na Livraria Cultura. O consultor falou dos desafios de ser um empreendedor no Brasil.

Tradição & elegância

Newface: Marcela começa a brilhar além das redes sociais

Herdeira de Adriana e Wagner Teixeira, Marcela Teixeira circulou acompanhada de sua mãe na sessão sopro de velinhas de Bia Gradvohl. O get-togethe rolou no badalado restaurante de Manoela Macêdo Rosa. O comentário por lá girava em torno do casório de Mariana e Lucas

Ao cair da tarde

Colosso rocks

Dias depois de acompanhar a 1ª Etapa do Circuito Cearense de Wakeboard, no Colosso, Otávio Queiroz Filho e Marcela Pinto aterrissam sábado, dia 10, no Zorah Beach, em Guajiru. O hotel servirá de palco do casório de Mariana, irmã dela, com Lucas Ximenes

Duetos & sabores

Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel marcaram - e muito bem - presença no espetáculo protagonizado por Anik Mourão, Ana Beatriz Porto, Ana Beatriz Faria, Luisa Attem e Paula Aragão, no Pipo Restaurante

Alta voltagem

Party On: Sobraram alegria e animação no B-Day da advogada

Halan Bringel abriu as portas de sua residência para festejar a nova idade da namorada, Camila Lima. Embalada ao som da Banda Anderson Vass, a noitada evoluiu leve e animada até altas horas. O buffet e os doces levaram a assinatura de Toca Fina Cozinha

Pipo sessions

Jacob e Larissa Stevn aplaudiram o espetáculo Divas, que rolou no Restaurante de Pedro Gurjão. A noitada reuniu clássicos do jazz, blues e pop. Hype!

Cheers

Enquanto a Banda Anderson Vass agitava o aniversário de Camila Lima, Juliana Morais colocava o papo em dia com JB Uchoa, chez Halan Bringel

Nissan Kicks

Diretor da Nissan Jangada, Eduardo Furtado informa que os primeiros Nissan Kicks produzidos no Brasil começam a chegar nos próximos dias a Fortaleza. "Já iniciamos o faturamento dos veículos produzidos em Resende(RJ) antes mesmo de chegarem à concessionária", comemora ele.

Think Tanks

Presidente da Fiec, Beto Studart realiza no próximo dia 12 de junho, mais uma edição do ciclo Ideias em Debate. Desta vez, o fórum industrial terá como convidada a comentarista da Globo News, Cristiana Lobo. O evento tem start às 18h30, no Auditório Waldyr Diogo, na Casa da Indústria.