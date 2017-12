Pompeu Vasconcelos

00:00 · 20.12.2017

Nuit de Noël. Festa no Coco Bambu by Toca

Norma e Humberto Bezerra - no flash com os herdeiros Sérgio, Binho, Márcia e Denise Bezerra - reúnem a família e os amigos mais chegados no próximo sábado, dia 23, no Espaço Coco Bambu by Toca, para celebrar o Natal e desejar um feliz ano novo àqueles que lhes são mais caros

Otimismo & crescimento

Diretor do Grupo Carmais, controlador da Kia Jangada, Júlio Ventura Neto atendeu ao convite de José Luís Gandini e aterrissou em Itú (SP), acompanhado de Leonardo Dall`Ollio e de Adriano Ventura Pinto, para participar da confraternização de Natal da marca na residência do próprio Gandini, presidente da Kia Motors no Brasil

Trend alert

Tássia Ferreira faz parte de um time de bonitonas que aterrissaram no coquetel de lançamento da nova coleção da badalada loja de Juliana Cordeiro e Nicole Vasconcelos. Enquanto o deejay Pedro Garcia comandava as pick-ups, a fashionista se jogava nas araras e prateleiras da grife, que estão recheadas com o must have da estação

Talk of the town

Pelo convite, encravado em uma linda caixa cor de rosa, já dá para se ter uma ideia de como será a festa de 15 anos de Gabriela, herdeira de Graça e Jório da Escóssia Jr.. E, para garantir o brilho da recepção que reunirá o high cearense, em 27 de janeiro, no espaço de festas da família Dias Branco, tudo passa pelo crivo da própria Graça. Detalhe: Gabriela dançará a tradicional valsa de 15 anos com Nícolas Philomeno Gomes

Turma da arquitetura & decoração

Liliane Meira e Alexandre Pereira, Ana Cristina Meira e Valderzei Wanderley acertaram em cheio ao convocar a Banda os Transacionais para comandar a animação da festa que armaram no Galpão D para festejar os bons resultados deste ano. A turma da arquitetura e da decoração compareceu em peso!

Sunset. Cantor Gustavo Serpa abre a pista

White Party

A nutricionista Ana Cristina Wolf estreia superbem nas cinco décadas e arma um sunset, hoje, no La maison Terrasse para celebrar. Gustavo Serpa e Ivo Brown comanda a animação da white party