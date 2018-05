Pompeu Vasconcelos

00:00 · 04.05.2018

Trend Alert



Após o badalado lançamento do novo collab do Projeto Cosmic2gether, Niedja Bezerra, Liliana Diniz, Gina Gonçalves e Ana Maria Ximenes voltam suas antenas para a concorrida festa de abertura do DFB 2018, na próxima quarta-feira, dia 9, com direito a show da cantora carioca Iza, no Terminal Marítimo de Passageiros

Pipo Rocks



Regente da Orquestra Filarmônica do Ceará, o Maestro Gladson Carvalho celebrou seus 40 anos de carreira em noite festiva no Pipo Restaurante

Trendy



Patrícia Goes esbanjava charme e estilo no get-together que marcou a estreia da grife de Tayra Romcy no projeto Cosmic2gether

In

Priscilla Silva comemora nova idade em Jeri



Always there

Após o Schutz Day, Priscilla Silva - no flash com sua mãe, Maira Silva- aproveitou o feriadão do Dia do Trabalho e seguiu para Jericoacoara, onde deu start aos festejos de seu "B-day", na Pousada Chili Beach

Panta's party

Fervo no Cumbuco



Enquanto a Banda Soul7, o cantor Harlênio Santos e o deejay Rodmac se revezavam no comando da animação da festa armada por Panta Cavalcante Neto(@pantaneto) para festejar sua nova idade, este time de bacanas formado por Manoel Vitor e Beatriz Machado conversavam com Kalil e Mariana Farah sobre os preparativos para a inauguração de mais uma filial da padaria dele, no número 947 da Av. Rui Barbosa

Warm up do S.O.L. Music Festival



Felipe Torres circulou feliz da vida na companhia de Paula Roberta e Suzane Miranda na Garrafeira

Tradição & modernidade



Antenados, Eduardo Weimar, Marcos Viveiros e João Cabral conversavam sobre a tecnologia embarcada nos novos modelos Mercedes-Benz, durante tradicional brunch na Newsedan

Esquenta na garrafeira



Festeiros de carteirinha, Liana e Rafael Sá se divertiam ao som das batidas da dupla Twonotty, Rodmac e Slim Fat, no warm-up do S.O.L Music Festival. A festa promete incendiar a Arena Castelão

Ebulição



A top @talitarlopess volta suas antenas para o S.O.L Festival

Balada na Arena Castelão

Depois de deixar os marmanjos de queixo caído no "warm-up" do S.O.L Music Festival, no Bistrô Garrafeira, Talita Lopes aterrissa neste sábado, dia 5 de maio, na Arena Castelão para curtir o fervo. Dá até para Imaginar o que vai rolar de balada boa até a Copa do Mundo