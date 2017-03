Pompeu Vasconcelos

00:00 · 22.12.2016

Nuit de Nöel

As "life influencers" Lara Linhares, Júlia Leal e Carol Gomes chegaram causando ao Moleskine a bordo de modelitos da NV- Nicole Vasconcelos que vão fazer as lulus brilharem nas festas mais badaladas desta temporada. Apuramos que o trio se divide entre Jericoacoara, Guaramiranga e Cumbuco na virada do Ano

PARADA OBRIGATÓRIA

Enquanto o DJ Rod Mac comandava a discotecagem do coquetel de inauguração da Joke, Marcela Feitosa e Victor Ary conferiam os looks jovens e descolados da Osklen, Foxtonbrasil e Calvin Klein, que recheiam as araras e prateleiras da nova loja

Pipo Rocks

Sunset e DJ transformam o restaurante no epicentro de bonitonas

TRENDING IN TOWN

Enquanto o deejay JP Gonzales comandava a discotecagem do sunset que arrastou um time de mulheres lindas até o Pipo Restaurante, Vanessa Custódio conversava com Ana Helena e Rebeca Parente sobre a Lagostada. A balada serve de esquenta do Réveillon do Cafe de La Musique Cumbuco

Chic

Ediane Câmara é uma das 30 "Mulheres Lenita"

SANTA CLAUS

Dias após o Natal das "Mulheres Lenita", demos de cara com Ediane Câmara fazendo comprinhas no Shopping Iguatemi. O passeio teve direito a pit-stop para suas herdeiras verem de perto o Papai Noel

Holofotes

NOVOS DESAFIOS

A política está mesmo presente no DNA do presidente da Fiec, Beto Studart e de seu vice Alexandre Pereira. Os dois representantes do setor produtivo sabem que terão pela frente um ano ainda mais desafiador, com mais enfrentamentos e oportunidades, que 2016

Confraternização

ASSOCIAÇÃO CEARENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Flávio Coutinho, Karina Mota, Lucas Fiúza e Natália Colares, entre os muitos rostos poderosos que prestigiaram a festa de confraternização de promotores e procuradores cearenses. Na ocasião, o governador Camilo Santana, o presidente da AL, Zezinho Albuquerque e o jurista Paulo Bonavides, além do corregedor Anísio Marinho e do procurador Paulo Saraiva, foram agraciados com a comenda Promotor de Justiça Guido Furtado Pinto

GRAN MARQUISE

A arquiteta Anya Ribeiro engatou um bate-papo com o jornalista Roberto Moreira, na noite de entrega do Troféu Habib Ary - Personalidade Turistica 2016 ao Chanceler da Unifor, Airton Queiroz

SABORES DA CIDADE

Adriano e Paloma Fiúza deram um rasante no Alice's Buffet para prestigiar a promoção do Portal Sabores da Cidade, onde foi revelada a lista dos "Melhores Sabores da Cidade 2016"

Miracle Touch

Procedimentos que viraram febre entre lulus paulistanas, a drenagem linfática método Renata França e o "Miracle Face" acabam de chegar ao Ceará pelas mãos da fisioterapeuta Karine Aragão. O objetivo é eliminar toxinas.

Je Suis Jeri

Que Essenza que nada! O Rancho do Peixe e o Vila Kalango são as opções certeira para quem que entrar o ano com o pé-direito, em Jericoacoara. É que o Je Suis Jeri 2017 está ainda mais concorrido que no ano passado. Hype!

Welcome Jeri

Além de uma programação recheada de atrações, os festeiros que optarem pelo Je Suis Jeri 2017 não vão ter do que reclamar. É que a Welcome Jeri, uma baladinha para 600 pessoas já tem start no dia 27, na Vila Kalango, a partir das 16h.