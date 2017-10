Pompeu Vasconcelos

00:00 · 13.10.2017

Orgulho, reconhecimento e prestígio. Um a um ou todos juntos definem a solenidade de posse de Iracema do Vale no Conselho Nacional de Justiça. Encabeçando a lista de autoridades presentes, a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal- STF, que indicou o nome da desembargadora para ocupar a vaga no CNJ. Também no flash, representando a família dela, Paulo, Lara, Cláudia, Renata e Cláudio Vale

Sintra

Giovana Bezerra pegou o microfone, soltou a voz e atraiu todos os flashes

Penha Longa Resort



Depois de desfilar toda sua graça e simpatia nos jardins das Árdens e encantar a todos os convidados do casório de Laime Paz e Lucas Câmara com sua linda voz no Salão Nobre do Complexo do Mosteiro da Penha Longa, Giovana Bezerra seguiu para uns dias na Irlanda

Casório em Portugal



Entre os muitos amigos que aterrissaram no Mosteiro da Penha Longa, no Penha Longa Resort, em Sintra, para abrilhantar o casamento de Laime Paz e Lucas Câmara, Cesar e Denise Pontes, Ana D'Aurea e Lauro Chaves. Apuramos que Cesar abrirá um restaurante cheio de charme e glamour, em Guaramiranga

Casa Cor

Deck e Piscina vêm atraindo todos os holofotes na mostra de decoração



Residência do Banqueiro

As estreantes Marcella Torres de Melo e Consuêlo Nóbrega chegaram causando na edição 2017 da Casa Cor Ceará. Ao adentrar à mostra de decoração, arquitetura e paisagismo damos de cara com o Deck e Piscina projetado pelas arquitetas, que apostaram em cores, formas e materiais para criar um ambiente aconchegante que remetesse ao Ceará

Negócios

Paramoubt Miami World Center



Presidente da Fecomércio, Luiz Gastão Bittencourt foi recebido por Ronaldo Otoch no almoço pilotado pelo presidente da MDD USA para investidores cearenses interessados no mercado americano

Honraria

Medalha Boticário Ferreira



Presidente da OAB-CE, o advogado Marcelo Mota foi condecorado com a Medalha Boticário Ferreira, na Câmara Municipal de Fortaleza. Entre os muitos rostos poderosos do mundo jurídico que prestigiaram a concorrida solenidade comandada pelo vereador Benigno Jr.- propositor da homenagem - , Bruno Carrá e Caio Rocha

Highlights



Giuliana Botelho e Átila Fernandes deram um rasante na Audi Center para abraçar George Lima, que trocou de idade e resolveu reunir os amigos para celebrar as conquistas no showroom da loja

Lisboa in foco

O Museu Coleção Berardo, de Lisboa, recebe a exposição "Modernismo Brasileiro na Coleção da Fundação Edson Queiroz". A mostra reúne 76 obras do acervo da Instituição, apresentando os mais expressivos trabalhos criados por artistas brasileiros entre as décadas de 1920 e 1960. O coquetel de abertura da exposição acontece dia 26 de outubro às 19h.

Porsche



Apaixonado por carrões e velocidade, Kaká Carvalho volta a acelerar no Autódromo do Eusébio após dois anos afastado das pistas. Dessa vez, ao invés de competir no Cearense de Kart, o piloto voou baixo a bordo de sua Porsche no Race Cartel Track Day, evento promovido pela Newsedan Mercedes-Benz.

Leilão de arte

O Pipo Restaurante servirá de cenário do leilão de arte beneficente promovido pelo Iprede. Artistas solidários com a questão do combate à desnutrição estão doando peças valiosas que serão leiloadas no próximo dia 18, às 19h30, e terão o valor integralmente revertido à Instituição comandada por Sullivan Mota. Onélia Leite, Luiz Gastão Bittencourt e Tales Sá Cavalcante entre os patronos.