Pompeu Vasconcelos: Pré-carnaval

00:00 · 20.01.2017

Colosso Rocks

Nestes dias que antecedem o Carnaval, Krisley Karlen, Vanessa Melo, Bruna Waleska, Mirella Rocha e Manu Melo aproveitam para encontrar os amigos e pôr o papo em dia nos badalados sunsets do Colosso. Parte dessa turma já se prepara para mais uma temporada de pura badalação em Barcelona, no período momino

Museu da Fotografia

CULTURA & TURISMO

Empresário e colecionador de arte, Silvio Frota- no flash com o prefeito Roberto Cláudio - está a todo o vapor com os preparativos da inauguração do Museu da Fotografia. Ganham a cultura e o turismo de nossa Capital, que recebe mais um importante equipamento

Punta

Pedro e Alexandre Grendene recebem Júlio Ventura Neto, em Punta

CONTAGEM REGRESSIVA

O aniversário de Júlio Ventura Neto- no flash com Pedro Alfredo Neto e Marcos Dias Branco - é no próximo dia 24. Mas os festejos já começaram, hoje, em Punta del Leste, onde o diretor do Grupo Carmais comemora data junto dos gêmeos Pedro e Alexandre Grendene, aniversariantes do dia 23

CLASSE & ELEGÂNCIA

Cheio de planos para o futuro, Dito Machado aproveitou o encontro com Ana Cristina Camelo, no aniversário de Manu Romcy, para falar de seus projetos para 2017. Vem coisa boa por aí. Pode apostar!

Bloquinho

TEMPORADA DE FOLIA

Festeiro de carteirinha, Cláudio Nelson Campos - no flash com Ana Luiza Sá- se reveza entre o Iate Clube, Colosso, Moleskine, Terminal Marítimo de Passageiros e os bloquinhos que se tornaram febre em Fortaleza no período do pré-Carnaval. A presença dele em uma balada é sinônimo de qualidade e animação garantida

MARQUES DE SAPUCAÍ

Ivete Sangalo e Célio Guimarães conversavam sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, onde a Grande Rio homenageará Ivete e a Beija Flor retratará o romance Iracema, de José de Alencar, em seu enredo

TOTAL SINTONIA

Enquanto a lua iluminava os jardins do Iate e o mar lambia as areias da praia do clube, Ana Cláudia e Aristênio Canamary colocavam o papo em dia com os amigos no "B-day" de Manu Romcy

Sunset

Alegria e descontração deram a tônica da festa que agitou o Iate Clube

TWO FUN

Depois de se diverir ao som das batidas dos deejay's na La Mar, Larissa Leitão volta suas antenas para os bloquinhos de pré-Carnaval que agitam a cidade nesta época do ano