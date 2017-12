Pompeu Vasconcelos

00:00 · 13.12.2017

Lojista do ano

Presidente da CDL Fortaleza, Severino Ramalho Neto passa oficialmente o comando da entidade varejista ao seu sucessor, Assis Cavalcante, amanhã, durante a solenidade de outorga do Troféu Iracema ao Lojista do Ano 2017, o empresário Gerardo Bastos Filho, presidente do Centro Automotivo Gerardo Bastos

HUB Logístico. Ceará entra no radar dos grandes players internacionais

Foco na internacionalização

Após a Expolog 2017, César Ribeiro, Enid Câmara, Carlos Maia e Bertrand Boris têm encontro marcado com o presidente da Câmara Brasil Portugal no Ceará, Armando Leite Mendes de Abreu, novamente, amanhã, na confraternização natalina da entidade voltada para a promoção dos negócios com o mercado europeu

Baile solidário

Capitão dos Portos no Ceará, Leonardo Salema e sua esposa, Yara pilotaram a segunda edição do Baile Solidário Cisne Branco, nos jardins da Escola de Aprendizes Marinheiros

Que venha 2018

Enquanto os pequenos se divertiam nos brinquedos, Rebeca Leal e Aline Ferreira Gomes colocavam o papo em dia no aniversário de Sylvio Leal. O comentário por lá girava em torno do destino dos bacanas no Réveillon. A festa de João Ary já está dando o que falar

Summit. O encontro de Altas Autoridades foi um convite da Fundação Lemann

Uma nova gestão pública

Ex-técnico da seleção brasileira de Vôlei, Bernardinho conversou com o secretário Élcio Batista sobre qualificação da gestão pública no Brasil e os possíveis cenários para as eleições presidenciais de2018 durante encontro no Yale High Level Summit, em New Haven, EUA

Lançamento

Mundo jurídico

Ainda ecoa na cidade o lançamento do livro "Temas Contemporâneos de Propriedade Intelectual", obra que o advogado e Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ricardo Bacelar- no flash com a esposa, Manoela Queiroz Bacelar - organizou e lançou na XXIII Conferência Nacional da Advocacia, em São Paulo. A publicação reúne artigos assinados por 15 autores de renome no cenário jurídico, tratando de temas como inovação, direito de marca, imagem de pessoas física e a crise do capitalismo autoral

RÁ-TIM-BUM

Paula Rolim chegou com a herdeira Luiza à tiracolo na sessão sopro de velinhas de Sylvio Leal, filho de Rafael e Sílvia Leal, no Plus Buffet

Troféu Iracema

Depois de circular na companhia da herdeira Louise nos 4 anos de Sylvio Leal, Mirian Bastos volta suas antenas para a solenidade de entrega do Troféu Iracema ao empresário Gerardo Bastos Filho