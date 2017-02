Pompeu Vasconcelos: Posse da Mesa Diretora

00:00 · 01.02.2017

Assembleia

Após o recesso, a Assembleia Legislativa retoma seus trabalhos, hoje, com a posse da Mesa Diretora para o biênio 2017-2018, tendo à frente, pela terceira vez consecutiva, o deputado Zezinho Albuquerque. Amanhã, o governador Camilo Santana dará um rasante no Plenário 13 de Maio, onde fará a leitura de seu plano de governo para 2017. Na sequência, o chefe do Executivo receberá os deputados no Palácio da Abolição

Câmara

ABERTURA DOS TRABALHOS

Ainda colecionando elogios pela realização do Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para Cidades, o prefeito Roberto Cláudio aterrissa, hoje, na CMF, por ocasião da sessão de abertura da nova legislatura pelo presidente da Casa do Povo, Salmito Filho

POSSE

INOVAR PARA PROGREDIR

O quarteto formado por Jaqueline Simões, Vivian Barbosa, Águeda Muniz e Flávia Simões marcou - e muito bem - presença na cerimônia de posse da nova diretoria do Sinduscon-CE, no Auditório Waldyr Diogo, na Fiec. Em seu discurso de posse, o engenheiro André Montenegro, que permanecerá na presidência da entidade pelos próximos três anos, garantiu que " a gestão vai focar principalmente na inovação"

DÉBUT NOS 60

Perfeitos anfitriões, Fabíola e Alcimor Rocha reúnem a lista afetiva, sábado, dia 4, a partir das 16h30, no Salão Nobre Edson Queiroz do Ideal Clube para festejar a estreia dele nas seis décadas. Pelo convite, já dá para se ter uma ideia do que vai rolar por lá

RUMO AO ALTAR

Como reza a tradição católica, a estilista Rebeca Sampaio e o cineasta Thiago Sales Valente se tornam marido e mulher, no próximo sábado, dia 4. Após a cerimônia na Igreja do Líbano, os noivos recebem os convidados na Casa Dunas. Os noivos fixarão residência no Rio

Rebeca Sampaio sobe ao altar da Igreja do Líbano, no próximo dia 4

POSSE DA NOVA DIRETORIA

Na noite de sua posse para mais um mandato de três anos na presidência do Sinduscon-CE, o engenheiro André Montenegro- no flash com Alexandre Pereira, Germano Belchior e Edgar Gadelha - prometeu que sua gestão irá estimular o aumento de produtividade e a redução de custos para as empresas do setor

CARNAVAL DO RIO

Álvaro Garnero bateu o martelo com Marcelo Marinho, do Grupo Intercity, para transformar o Yoo2 no hotel oficial do Camarote N 1. Cheers!

COLECIONADOR DE AMIGOS

Aniversariante do dia 27, Cláudio Targino- no flash com José Antunes- recebeu os amigos na Prainha durante o weekend, para comemorar a nova idade

Mau sinal

Leitor da Coluna, o engenheiro Fernando Benevides se diz impressionado com a precariedade do sinal da Multiplay nos dias de chuva. "Durante o último fim de semana, a Internet praticamente sumiu, no Bairro Meireles".

Acelerando

O empresário Marcos Dias Branco vai expandir as instalações da Audi Fortaleza. Para isso, já alugou um terreno vizinho à concessionária. Ele aguarda um desembarque de 50 novos veículos da linha 2017 para os próximos dias.

Carnaval

Se você é daqueles que deixa tudo para a última hora, é bom agilizar-se. Pelo menos se quiser curtir o Carnaval no Rio, Salvador ou em Jurerê Internacional. Fortim, Jeri, Canoa e Praia das Fontes também são destinos superprocurados.