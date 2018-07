Pompeu Vasconcelos

00:00 · 18.07.2018



Diretor da Copa Airlines no Brasil, Emerson Sanglard- no flash com os secretários Erick Vasconcelos e Arialdo Pinho- aterrissa hoje em Fortaleza a bordo do voo CM 0342, que marca o início da operação da nova rota Fortaleza - Panamá. Segundo ele, decolando da Capital, os passageiros poderão realizar conexões no Panamá para 78 destinos, em 32 países do continente americano, inclusive Canadá, Estados Unidos e Caribe, "podendo realizar um "stopover" de até três dias, no Panamá", completou

TJCE

Novos desembargadores tomam posse no Pleno do Tribunal de Justiça

Solenidade de posse



Thais Figueiredo aterrissou no Palácio da Justiça para prestigiar a concorrida solenidade de posse dos novos membros do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, os juízes Henrique Jorge Holanda Silveira e Marlúcia de Araújo Bezerra

Eleições 2018

Desafios pós 2018



Presidente do Lide-CE, Emília Buarque - no flash com Romildo Rolim e César Ribeiro - promove uma sequência de debates com os coordenadores dos planos econômicos dos principais candidatos à presidência da República. O primeiro acontece, hoje, no Gran Marquise Hotel, e terá como figura central o economista Paulo Guedes, fundador da Bozano Investimentos, conselheiro do candidato Jair Bolsonaro

Alianças

"Se depender de mim, quero votar em André pra senador", entrega Ciro Gomes

Movimento na Praia de Iracema



Políticos, amigos, apoiadores e simpatizantes da candidatura de Ciro Gomes à Presidência compareceram em peso ao Pirata, na Praia de Iracema, palco do lançamento do Movimento 12 Brasil. Entre os muitos rostos conhecidos do mundo político-empresarial que encontramos por lá, Eduardo e Nádia Bismarck, no flash com o pré-candidato do PDT e sua mulher, Gisela Bezerra

Cavalieri Sessions



Novo executivo de vendas da Casa Valduga no Norte-Nordeste, Magno Freitas conversava com o somellier italiano Marco Ferrari em jantar harmonizado com vinhos da marca, no Cavalieri

Fortal 2018



Brenda Vine e David Loureiro fazem parte de uma turma festeira que já está contando os dias para o Fortal 2018. O Bloco Sirigüella é sinônimo de alegria, gente bonita e animação garantida

Logística

Trasporte de cargas



Diretor da Termaco- Tecer, Carlos Maia- no flash com Christiane Boris - amplia sua participação no mercado nacional. É que ele acaba de inaugurar uma nova filial da Termaco Logística, encravada em uma área de 9,3 mil metros quadrados, em Guarulhos, São Paulo

Iguatemi

O Shopping Iguatemi aproveita o período das férias escolares para trazer a Fortaleza espetáculos inéditos da Escola de Artes Lígia Aydar, de São Paulo, para uma série de apresentações gratuitas. Nos dias 21 e 22, criançada tem encontro marcado na Arena Férias, palco dos espetáculos.

Turismo

Murilo Pascoal, CEO do Beach Park Entretenimento, estima que a nova atração do parque aquático deva gerar um crescimento de 10% a 15% no fluxo de visitantes. Com 25 metros de altura e duas grandes ondas em seu trajeto, o "Vainkará" fica ao lado do "Vaikuntudo".

Varejo em festa

A Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas e a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza realizam, amanhã, a Solenidade do Dia do Comerciante, no Theatro José de Alencar. Na ocasião será outorgado o Troféu Clóvis Rolim a José Alves de Oliveira, presidente da Zenir.

Fortal 2018

Destaque do primeiro dia no corredor da folia, o Bloco Bagunça vai levar todo o swing do Grupo Harmonia do Samba para a Cidade Fortal na noite de abertura da micareta, dia 26 de julho. Sob o comando de Xanddy, o bloco promete injetar frescor e arrastar um exército de festeiros.