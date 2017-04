Pompeu Vasconcelos

00:00 · 19.01.2017

Apple Premium Reseller

Francisco Marinho- no flash com sua mulher, Mariana Mota - já começa o ano acelerado. É que o diretor da Ibyte aposta suas fichas em um novo negócio, a iOne, uma loja exclusiva Apple. Com cerca de 180 m² de área, a primeira Apple Premium Reseller da empresa será inaugurada, hoje, às 19h, no North Shopping

PARTY TIME

Ticiana Campos - no flash com Rafaela Lacerda- faz parte da equipe afiadíssima do Hospital Jório da Escóssia. Mas como ninguém é de ferro, a odontóloga comemorou seu aniversário na La Mar

Balada In

La Mar arrasta a nata da nova geração até o Iate Clube

PRIVATE BEACH

Cláudio Nelson Campos, André Guerreiro, Matheus Nogueira e Felipe Lima acertaram em cheio no local e no projeto da La Mar. A baladinha caiu no gosto dos bacanas e tem arrastado um time de bonitonas e rostos conhecidos da nata da nova geração até a praia particular do Iate Clube de Fortaleza. Que venha a próxima!

Trending

TALK OF THE TOWN

No Iate Clube, demos de cara com Rodrigo e Risângela Coelho. Na ocasião, apuramos que as bolsas personalizadas, que ela representa no Ceará, são cobiçadíssimas pelas lulus de fino trato

Clima praieiro

As day parties vem atraindo cada vez mais gente

TENDÊNCIA MUNDIAL

Antenada, Érica Lima faz parte de um time de bonitonas que adora as festas que têm start ao cair da tarde e esticam até meia-noite, como a La Mar. A festa foi buscar inspiração nas baladas de Mykonos

SESSÃO SOPRO DE VELINHAS

Manu Romcy trocou de idade e festejou a data bem ao seu estilo, rodeada da família e dos amigos mais chegados, no Iate Clube de Fortaleza. Entre os muitos rostos conhecidos que circularam por lá para abraçar a querida aniversariante, Carmen Cinira, Cristina Albuquerque, Valeska Rolim e Cristina Aragão

Verdes Mares

CAPITANIA EM ALERTA

Com a proximidade do Carnaval, o Capitão dos Portos do Ceará, capitão de Mar e Guerra Leonardo Salema - no flash com sua mulher Yara Cabral e as herdeiras Raphaela e Mirela- intensifica as ações da Operação Verão, buscando salvaguardar vidas e disciplinar o uso de embarcações em lagoas e na costa cearense