Pompeu Vasconcelos: Novo mandato

00:00 · 05.01.2017

Fortaleza tem pressa

Durante seu discurso de posse, o prefeito Roberto Cláudio - em total sintonia com o vice, Moroni Torgan - reforçou seu compromisso com a segurança, saúde, educação e com a transformação de Fortaleza em uma cidade mais competitiva economicamente. A solenidade, realizada na Câmara Municipal de Fortaleza, também foi marcada pela reeleição, por unanimidade, do presidente da Casa, Salmito Filho

RUMO A DUBAI

Depois de cumprir sua missão na primeira gestão do irmão Roberto Cláudio, Prisco Bezerra segue com Niedja e os herdeiros para uma temporada de férias em Dubai, nos Emirados Árabes

PRESTÍGIO & COMPETÊNCIA

Ex-prefeito de Massapê, Antônio José Albuquerque- no flash com sua mulher, Marcela Torres- assume o comando de uma das mais populosas e importantes sub prefeituras de Fortaleza

Aterro

Alegria e alto astral deram a tônica da virada do Ano

RÉVEILLON DE FORTALEZA

Minutos antes da cantora baiana Claudia Leitte subir ao palco e incendiar o Réveillon de Fortaleza, Maria Célia Ferreira Gomes esbanjava charme e simpatia, no Aterro da Praia de Iracema. A festa da virada contou com 13 atrações e atraiu quase 1,2 milhão de pessoas

Marina Park

IVETE INCENDEIA O CINCO ESTRELAS

O brilhante advogado cearense Jáder Maranhão veio diretamente de São Paulo, onde reside atualmente, e aterrissou no cinco estrelas pilotado por Eliseu Barros para curtir a noite do Réveillon ao lado da esposa, Camila Cabral e dos amigos Breno Gonçalves e Clarissa Jereissati. Quando a musa baiana Ivete Sangalo subiu ao palco, pegou o microfone e disparou hits do Carnaval baiano, o Marina Park quase veio abaixo

CAFÉ & LA MAR

O clima praieiro do Café de La Musique Cumbuco fez a cabeça de Lara Bezerra e Natália Recamonde. As bonitonas têm encontro marcado com a gente, novamente, dia 7 de janeiro, na badalada La Mar

TRANCOSO ROCKS

Herdeiro de Luciana e Binho Bezerra, Marcelo circulou feliz da vida pelo vilarejo baiano ao lado da namorada, Marcella Minelli, na virada do Ano. A dupla se esbaldou ao som das batidas do DJ Marcelo Botelho na festa Saravá

Colosso

Rodrigo Frota comemora o sucesso de seu Réveillon

NEW YEAR'S EVE

Anfitriões de uma das mais badaladas festas de Réveillon da Cidade, Rodrigo Frota e Bruna Waleska tomaram a rota de Jericoacoara para recarregar as baterias e pôr o bronzeado em dia, no início do ano

Beach Park

Parada obrigatória de turistas e cearenses de bom gosto, o Beack Park confirma as previsões de crescimento e atinge 1.044.087 visitantes em 2016. O número representa um incremento de 8% em relação a 2015. O aumento deveu-se a inauguração do Vaikuntudo e da Vila Azul do Mar.

Sonata

Antenada no mercado, Ivana Bezerra, diretora do Hotel Sonata, aposta no encantamento do cliente e na qualidade dos serviços para conquistar cada vez mais hóspedes. Isso se reflete na fidelização, nas altas taxas de ocupação e no reconhecimento que o empreendimento vem recebendo.

Theatro

O pianista Felipe Adjafre e o músico Sérgio Melo se apresentam durante concerto, no próximo domingo, dia 8, às 17h, no foyer do Theatro José de Alencar. No repertório, standarts de jazz e bossa-nova. "O projeto busca fazer um resgate da boa música de qualidade", destaca.