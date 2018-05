Pompeu Vasconcelos

00:00 · 03.05.2018

HubAir-FRANCE - KLM - GOL

O governador Camilo Santana - no flash com o CEO da Gol, Paulo Kakinoff e o diretor da Air-France, Jean Marc Pouchol - chega a bordo do primeiro voo direto Paris- Fortaleza para inaugurar o hub aéreo Air-France - KLM- Gol, com direito a batismo de aeronaves e corte de fita, além de jantar de celebração das novas rotas internacionais de Paris e Amsterdã para Fortaleza, no Palácio da Abolição

Encontro em Abu Dhabi

Titular da SDE, César Ribeiro acompanha o governador no voo inaugural da Joon/ Air-France de Paris para Fortaleza. O secretário chega trazendo na bagagem boas notícias de seu encontro com o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes, Fernando Lemos Igreja

Brilho Puro. Inauguração da Ford Jangada agita o high cearense

Expansão do Grupo Ventura

A presença de Daniela Fradique, Manuela Pinto e Alice Ventura deu um brilho extra ao concorrido coquetel de inauguração das novas e modernas instalações da Ford Jangada. A nova concessionária do Grupo Carmais ocupa uma área de 4.000m² no número 1.450 da Av. Barão de Studart, vizinho a Sanauto

Lançamento do DFB 2018

Criador do Dragão, Cláudio Silveira fará o lançamento do DFB 2018, hoje à noite, no Museu da Fotografia. O festival acontece de 9 a 12 de maio, no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza

Medalha. Triatleta Erick Vasconcelos recebe, hoje, a medalha Ayrton Senna

Holofotes se voltam para a Câmara Municipal

Os secretários Samuel Dias, Erick Vasconcelos, Régis Dias e Jurandir Gurgel marcaram presença na sessão solene de outorga da Medalha Boticário Ferreira a Carol Bezerra. Hoje, os holofotes se voltam, novamente, para a Câmara Municipal de Fortaleza. O motivo? É que o triatleta Erick Vasconcelos será agraciado, hoje, com a Medalha Ayrton Senna, pelo legislativo municipal

Inova Saúde

Braço direito do presidente Beto Studart, Ricardo Cavalcante abriu as portas da Fiec para receber seminário internacional de saúde - Inova Saúde

Trend alert

Fashionista de carteirinha, Luiza Bezerra deu um rasante em evento fashion e elegeu peças curinga para fazer bonito nas festas que agitam a cidade

Début

15 Primaveras

Herdeira de Alessandra Fontes e Erivaldo Arraes, a linda Maria Victória Fontes Arraes completa 15 anos e comemora a data com um festão, dia 19 de maio, na casa de veraneio de seus pais

Efeito hub

Com o início das operações do hub nordeste, a Gol ampliar sua malha para a Argentina. A companhia aérea anunciou uma nova frequência semanal de Fortaleza para Buenos Aires e duas rotas partindo da capital cearense para Córdoba e Rosário, com start no segundo semestre.

Argentina

Com as novas operações, a Gol passará a ter seis voos diretos, semanais, provenientes da Argentina para Fortaleza, criando sinergia com o hub nordeste. Com isso, a companhia expande as oportunidades de conectividade para os passageiros com o hub Air-France-KLM- Gol, em Fortaleza.

Anima Centro

A CDL de Fortaleza por meio do Instituto CDL promove no próximo dia 12 de maio a ação Anima Centro, na Praça do Ferreira. Na programação, shows de calouros, covers e artistas de rua. Dentre as atrações estão Didi dos Teclados, o humorista Cibalena e a banda os Neandertais.

DFB 2018

Cláudio Silveira bateu o martelo com a Audi Center Fortaleza, com a Chandon e com o site Balada In para a festa de abertura do DFB 2018. O fervo vai rolar no dia 9 de maio e contará com o show da cantora carioca Iza, uma das grandes novidades da música pop brasileira.