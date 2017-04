00:00 · 06.04.2017

Posse no TRF 5

Superconcorrida! É o mínimo que podemos dizer da solenidade de posse dos membros da nova mesa diretora do Tribunal Regional da 5ª Regiäo. Entre os muitos sobrenomes poderosos que aterrissaram no Recife para prestigiar os desembargadores Cid Marconi, Manoel Erhardt e Paulo Machado, empossados respectivamente, vice-presidente, presidente e corregedor da Corte, encontramos Deusmar Queirós, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, Luciano Cavalcante e Evandro Colares - todos no flash com Cid Marconi. Foto: Pompeu Vasconcelos

Brilho - Objetos de design atraem o high cearense

Pura Badalação

Mãe de Bento e mulher de Felipe Rocha, Paulinha Sampaio roubou a cena e atraiu todos os flashes no coquetel armado por Ana Cristina e Valderzey Wanderley em sua loja de móveis de decoração

Baile Carioca

Paloma Porfírio e Gabriela Ximenes fazem parte de uma turma festeira que se esbaldou ao som do Nego do Borel, na pista do Colosso

Concorrido Coquetel

Rodrigo e Marcela Carvalho conferiam móveis assinados pelos designers Pedro Moog e Daniela Ferro, na loja de Valderzey Wanderley

Decoraçäo

Móveis de Design

O clima tropical inspirou o coquetel pilotado por Ana Cristina e Valderzey Wanderley - no flash com Liliane Meira e Alexandre Pereira - em torno dos designers Daniel Simonini e Niccolò Adolini, Leonardo Lattavo, Pedro Moog e Daniela Ferro. O motivo? Apresentar a nova coleção de móveis de área externa da Dona Flor Mobília, repleta de referências brasileiras e design exclusivo, em sua loja da Av. Pe. Antônio Tomás

Sintra - Palco de casório em Portugal

Destination Wedding

Linda, chic e cool, Larissa Peixoto faz parte de um time de bem-nascidosque aterrissa no " Destination Wedding" de Laime Paz e Lucas Câmara, dia 7 de outubro, em Sintra

Beleza & Resistência

Eduarda Cavalcante, Vinícius Belmino e Isabela Machado conheceramlinha de móveis de área externa durante coquetel na loja de Ana Cristina Meira e Valderzey Wanderley. De quebra, fica a dica para quem quer dar um " up" ao jardim ou varanda de sua residência