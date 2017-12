Pompeu Vasconcelos

00:00 · 15.12.2017

Casa da Indústria. Líderes cearenses homenageados em cerimônia na Fiec

Presidente Executivo da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará - Acomac, Carlito Lira pilotou a solenidade de entrega do Prêmio Acomac Ceará 2017- Melhores do Ano, no auditório da Fiec. Ponto mais alto da cerimônia, a entrega da honraria ao presidente do Grupo Apiguana, Lavanery Wanderley (Homenageado do Setor) e ao chanceler da Universidade de Fortaleza - Unifor, Edson Queiroz Neto, eleito a Personalidade Cearense do Ano. Com eles no flash, Cláudio Conz, presidente da Anamaco

Chuva de arroz

Bodas Matos-Perdigão

Enquanto o cantor Paulo José Benevides embalava os convidados do casamento de Carlos Matos e Luciana Perdigão, Camila Benevides, Ticiana Studart e Roberta Costa colocavam o papo em dia e faziam planos para o Réveillon, na elegante recepção que reuniu sobrenomes importantes do high cearense

Bodas Matos-Perdigão II

Entre os muitos rostos conhecidos que circularam no casório de Carlos Matos e Luciana Perdigão, encontramos Bernardo e Vera Albuquerque. Ela ainda recebendo parabéns pelos 45 anos da Agatek

Gran Marquise

Personalidade turística 2017

Presidente da ABIH Nacional, Manoel Cardoso Linhares e sua mulher, Morgana, engataram um descontraído bate-papo com André Costa e Vitória Sarah, Erick e Raquel Vasconcelos na prestigiada noite de entrega do Troféu Personalidade Turística do Ano ABIH 2017 ao governador Camilo Santana

Praia das Fontes

Na cerimônia de entrega do Troféu Habib Ary ao governador Camilo Santana, Iris Leite e Luiz Sobreira falavam sobre o Réveillon do Coliseum Hotel

It's Christmas

Natália e Eduardo Cals receberam convidados pra lá de especiais no tradicional concerto de Natal que a Nuage promove anualmente

GLAM. Dani Gondim atrai todos os flashes a bordo de uma criação de Fabiana Milazzo

Cavalieri Confraria

Dias depois de brilhar mais que um diamante no Natal das DD Lovers, na Cavalieri Confraria, a atriz Dani Gondim aterrissou no Bagatelle para falar sobre o IPOM e ajudar a ONG que cuida do povo do mar