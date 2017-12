Pompeu Vasconcelos

00:00 · 14.12.2017

Ceará Veloz

Após o lançamento do Programa Ceará Veloz, durante almoço com o presidente da Fiec, Beto Studart, o senador Eunício Oliveira e representantes do setor produtivo na Casa da Indústria, o governador Camilo Santana participa de uma maratona de eventos até o fim do ano. Hoje, CS prestigia a solenidade de outorga do Troféu Iracema ao lojista do ano, Gerardo Bastos Filho e a posse oficial da nova diretoria da CDL de Fortaleza

Trend alert

Sabrina Feijão e Luciana Pereira acertaram em cheio ao convocar Paulinha Sampaio para fotografar a bordo dos looks mais desejados da nova coleção Réveillon Rosa Chá 2018 durante coquetel de lançamento embalado ao som das batidas do DJ Pedro Garcia

Casório. Luciana Perdigão e Carlos Matos sobem ao altar da Igreja do Cristo Rei

Tradição católica

Transbordando alegria, Luciana Perdigão subiu ao altar da Igreja do Cristo Rei para tornar-se a Sra. Carlos Matos. Após o "sim", os noivos, já como marido e mulher, receberam os convidados em elegante recepção

Glam. Juliana Araújo é dessas fofas que brilha aonde quer que vá. Chic!

Bodas Perdigão-Matos

Enquanto a política permeava as conversas nas mesas mais disputadas do casório de Carlos Matos e Luciana Perdigão, Juliana Araújo fazia charme para nossas lentes nos salões do La Maison Buffet

DD Lovers

Em clima de Natal

Depois de marcarem presença na confraternização de Natal que Ana Carolina Fontenele pilotou na Cavalieri Confraria, Katarine Queirós, Sakie Brookes, Mariana Marinho e Liliana Rola têm encontro marcado, novamente, no próximo sábado, 16, na festa de Natal armada por Weyne e Carlos Moreira

Lei dos homens

Herdeira de Luciana e Ricardo Bezerra, Ana Maria reuniu a família e os amigos mais chegados no chic e intimista jantar armado no endereço de seus pais para celebrar sua união civil com o noivo, Paulo Victor. Acesse o Portal Balada In e veja quem fez bonito por lá