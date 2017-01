Pompeu Vasconcelos: Jericoacoara Rocks

00:00 · 04.01.2017

Je Suis Jeri 2017

Um dos fundadores da Agência Keep Young, Christian Spong vem colecionando elogios pelo projeto Je Suis Jeri 2017. A temporada de festas patrocinada pela cerveja Corona coloca Jericoacoara em pé de igualdade com destinos de puro charme, como o vilarejo de Trancoso- BA, na virada do Ano. Cheers!

Talk of the town

Após a maratona de festas que tomou conta de Fortaleza nos dias que antecederam o Réveillon, Renata Vieira, Marina Teles, Lara Bezerra e Priscila Áfio voltam suas antenas para a La Mar. A baladinha armada por Felipe Lima, Cláudio Nelson, André Guerreiro e Matheus Nogueira injeta frescor e charme ao Iate Clube

Rio 2017

Paulinha Sampaio entrou o ano em Copacabana

Cidade maravilhosa

A top blogger Paulinha Sampaio- na companhia do marido, Felipe Queiroz Rocha e do herdeiro Bento - aproveitou o fim do ano para visitar o Parque Lage, seu cantinho preferido no Rio de Janeiro

Beach Place

Alegria em família

José Filho e Rafaela Pinto entraram 2017 com o pé direito ao lado dos pais dela, Maryanne e Assis Machado Neto, no Beach Place. Ontem, o triatleta e sua mulher seguiram para uma temporada de 30 dias em Santa Bárbara, na Califórnia. Em fevereiro, Maryanne e Assis Neto comemoram 50 anos de feliz união

Sana Fest

Igor Lucena - no flash com sua mulher, Paola Zanotelli- divide suas atenções entre a Corpvs, sua nova loja de camisetas e o Sana Fest. Maior evento de cultura pop e oriental do Nordeste, o Sana acontece nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará

Fervo

Carla Diógenes e Brena Lima fazem parte de um time de lulus que adoram diversão com qualidade. Após a La Quarta, as antenas delas se voltam para a La Mar, que volta a agitar a "private beach" do Iate Clube

Party Time

Pauliane Campos trocou de idade e para não deixar a ocasião passar em branco, reuniu as amigas mais chegadas no Restaurante Moana para comemorar a data. Entre as lulus que pintaram por lá para abraçar a executiva da Schutz, Luciana Perdigão e Risângela Lima