Pompeu Vasconcelos

00:00 · 21.09.2018



Após uma temporada de três anos nos Estados Unidos, Eduardo e Melaine Diogo voltaram a circular no high cearense. O autor do livro "It was about hope" e sua mulher encabeçavam a lista de convidados de Carol e Germano Belchior, na festa que o casal armou para festejar os 18 anos do herdeiro JP Belchior

In House

Susana Fiuza busca inspiração nos diferenciais da Mota Machado



CasaCor 2018

Integrando seu projeto com a natureza, a arquiteta Susana Fiuza explorou a fluidez das curvas e os volumes dos empreendimentos construídos pela Mota Machado para criar um espaço minimalista, em que narra os 50 anos de existência da construtora

Hub digital



Antenadas nas novas tendências, Juliana Mota e Manoela Melo não desgrudaram o olhar da apresentação do Think Advance

De bem com a vida



Marcelo e Malu Miranda circularam na festa de 18 anos de JP Belchior. O assunto por lá girava em torno das vendas de imóveis em agosto

Inspirações & tendências



Focado nos arquitetos da nova safra, Júnior Mello recebeu Celso Carlos Gomes, consultor de produtos da Galleria Biancogress, para um almoço-palestra sobre revestimentos cerâmicos na Normatel Premium. Entre os profissionais que pintaram por lá, Natália Benevides, Manoela Linhares, Catarina e Zeli Ramos

Lançamento

Ensaios de emergência



Coautora dos "Ensaios de Emergência", a juíza Luciana Souza - à côté de Elcio Batista - reuniu estudantes e integrantes do Sistema de Justiça no lançamento do projeto. O evento contou com palestra do antropólogo e especialista em segurança pública Luiz Eduardo Soares

In Fashion

Inspirada em Bali, coleção faz a cabeça das lulus de bom gosto

Trend alert



Modernas e poderosas, Paula Fiúza e Roberta Quaranta participaram do auê armado por Juliana Cordeiro e Nicole Vasconcelos para falar sobre as novas tendências da estação. Hype!

In house



Rafaela Carvalho, Brícia Teixeira e Olga Miranda circularam pelos principais ambientes da CasaCor 2018. Entre eles, o Café Conceito; o Wine Lounge; Living com Varanda e o Vestíbulo com Escada

Air France

Comemorando as altas taxas de ocupação dos voos que partem de Fortaleza para Paris e Amsterdã, na faixa de 96%, o diretor-geral da Air France-KLM, Jean-Marc Pouchol, aterrissa na segunda-feira,24, na Capital, onde falará sobre o futuro da operação da companhia no Hub Nordeste.

J. Smart

Apostando em inovação, a J. Simões Engenharia se prepara para lançar uma nova marca e uma série de empreendimentos imobiliários totalmente disruptivos. A J. Smart traz o conceito de smart-home, com apartamentos compactos e áreas, como varanda e serviço, compartilhados.

Rolex

Marcas de luxo miram o Iguatemi Fortaleza. É que o shopping center atrai - cada vez mais - consumidores de alto poder aquisitivo. Apostando nessa tendência, Talyzie Mihailuc bateu o martelo com a Rolex e inaugura um espaço da famosa marca de relógios, em sua loja de joias, no dia 26.