Pompeu Vasconcelos

00:00 · 13.09.2018



Inspirado na canção New York, New York, de Frank Sinatra, Paulo José Benevides quer chegar ao topo. Depois de conquistar o Brasil no Domingão do Faustão, o cantor aterrissa na Big Apple, onde fará duas apresentações, uma amanhã, no Zinc e a outra dia 17, no Nublu Jazz Bar. Afinal, como diz o refrão da música "If I can make it there, I'll make it anywhwre, It's up to you, New York, New York...". A gente fica na torcida!

Chic marriage

Bodas Ary-Braga



Recém-chegados de cruzeiro no continente europeu, Camile Quintão e Rodrigo Carneiro reapareceram felizes da vida no banco de padrinhos do casamento de Carolina Ary e Caio Cesar Braga. A dupla segue em janeiro para St. Barth's, onde festejam a estreia dele nos 40'

In time

Elisa Oliveira ganha sessão sopro de velinhas surpresa

Alegria & descontração



Mulher de Everardo Oliveira, mãe de Victor e Rafael, Elisa Oliveira trocou de idade e ganhou festa surpresa articulada pelo primogênito junto com Martinha Assunção e Cláudia Gradvohl, em badalado restaurante da Capital reunindo as amigas mais chegadas. O bom papo e alto astral deram a tônica do happening. Cheers!

Iguatemi sessions



Luciana Fiuza deu um rasante no Shopping Iguatemi para conferir as novidades da loja comandada por Amanda Medrado, se deliciou com as criações da chef Alessandra Félix e saiu carregada de sacolinhas da nova coleção Animale, inspirada na Côte D'Azur

In Loco

Warm-up da Aviões Fantasy reúne um time de bonitonas no Colosso Fortaleza

The place to be



Em meio a um cenário exuberante, Alzira Bezerra desfilava toda sua belezura e simpatia e roubava a cena em um dos lounges mais disputados do Colosso, no esquenta da Aviões Fantasy

In time

Another brick in the wall



Juliana e Bruno Queiroz armaram um festão para comemorar a estreia dele nas quatro décadas. Com uma decoração inspirada na banda britânica Pink Floyd, a noitada evoluiu animada, embalada pela Banda The Dillas e Reite. Mas a cereja do bolo foi o momento em que o aniversariante pegou o microfone e soltou a voz acompanhado do pianista Ricardo Bacelar e dos colegas advogados Leandro Vasquez e Armando Costa

A pintura como paisagem



Com 34 obras inéditas, o artista plástico Wilson Neto abriu sua exposição na galeria de arte comtemporânea d e Mariana Furlani

Conectadas



Interessadas nas novas tendências do mundo fashion, Beatriz Soares e Lígia Aguiar conferiram as palestras do MaxiModa 2018