Pompeu Vasconcelos

00:00 · 19.09.2018



Presidente do Ideal, Alcimor Rocha - no flash com Paulo Bandeira e de Edinardo Assis- vem colecionando elogios pelo brilho do baile de 87 anos do clube mais tradicional do Ceará. Enquanto sócios e os felizes convidados se divertiam no Salão Nobre Edson Queiroz embalados ao som da voz do cantor Marcos Lessa, Alódia Guimarães cuidava de tudo, nos mínimos detalhes, para garantir o sucesso da memorável festa

Chuva de arroz

O cantor Gustavo Serpa embala o casório com sua bela voz

Casamento próprio



Herdeira de Lúcio e Lorena Bomfim, Lara Pouchain tornou-se a Sra. Rivaldo Holanda durante tocante cerimônia na Cripta da Catedral Metropolitana de Fortaleza. Após o "Sim", os noivos seguiram para o Pipo Restaurante, palco da elegante recepção. A decoração coube a Wilfridy Mendonça, que transformou o local em um espaço ainda mais sofisticado e aconchegante, perfeito para receber os convidados do casal

In mind

Rumo ao altar



Mariana Vasconcelos trocou de idade ontem, mas a surpresa rolou mesmo foi no dia do aniversário do namorado dela. É que Eliseu Becco escolheu a data para pedir a mão dela em casamento. Tudo rolou em um clima pra lá de romântico, na praia de Icaraizinho de Amontada

Arquitetura & decoração



Está faltando linha em branco na agenda de Roberto Pamplona. O arquiteto se reveza entre seus projetos, a vistoria das obras e seu badalado espaço na CasaCor Ceará 2018. No último sábado, ele ainda deu um rasante n a inauguração da nova loja de Genice Brandão

Iguatemi

Bárbara Prado brilhou na passarela do Beleza Fashion Ceará 2018

Miss Ceará Pré-Teen 2018



Transbordando belezura e simpatia, Bárbara Prado atraiu todos os flashes na passarela armada no Shopping Iguatemi, encantou os jurados da 4ª edição do concurso Beleza Fashion Ceará, conquistando a coroa e o título de mais bela cearense na categoria "Pré-Teen"

In Fashion

Trend alert



Bom papo, alegria e descontração deram a tônica do encontrinho fashion armado por Juliana Cordeiro e Nicole Vasconcelos. Entre as lulus que pintaram por lá para conhecer as tendências da estação, Tatiana Luna e Sâmia Gondim elogiavam o bom gosto das peças da nova coleção Bali, hit entre as fashionistas

Cravate Noir



Rachel e Paulo Teixeira esbanjavam elegância no emblemático Salão Nobre Edson Queiroz na noite de puro charme do baile de 87 anos do Ideal Clube

The time is now



João Pedro Belchior completou 18 anos e para comemorar a data armou um festão no endereço de seus pais, Germano e Carol Belchior, nas Dunas

Efeito Forbes

Nem só no ranking de bilionários da Forbes o Ceará é destaque. O Estado também é um dos maiores compradores de arte do País. Uma obra do pintor Pablo Picasso, avaliada em U$ 22 milhões, pode aterrissar, brevemente, por aqui.

Reputação

No lançamento do Think Advance, a equipe do Google ressaltou a importância da reputação, reconhecendo o ativo como uma nova moeda. É que pesquisas revelam que 92% das pessoas confiam na recomendação de conhecidos.

Viver pra valer

Visando arrecadar recursos para a construção de uma sede própria para a Escola Waldorf Micael será lançado, hoje, o Projeto Viver pra Valer, com show do cantor Jorge Vercillo. Toda a renda da apresentação será destinada ao projeto.