Pompeu Vasconcelos: Happy New Year

00:00 · 06.01.2017

Réveillon

Ivete Sangalo contagiou o Marina Park com sua energia

Diretor do Marina Park Hotel, Eliseu Barros deu um rasante no camarim da cantora Ivete Sangalo minutos antes de a musa baiana subir ao palco, pegar o microfone, soltar a voz e encantar uma plateia de cerca de 5 mil pessoas, que entraram o ano com o pé direito no Réveillon Marina White 2017

Cafe de La Musique

RUMO A COURCHEVEL 1850

Patrícia Lima e Eduardo Carneiro começam o ano em grande estilo. Após o Réveillon, no Cafe de La Musique Cumbuco, a dupla toma, hoje, a rota de Courchevel 1850, com direito a pit-stop em Lisboa

Praia da Baleia

PARTIU VAIL

Excelente anfitrião, Cláudio Vale - à côté de Renata - passou a virada do Ano ao lado da mãe dele, Iracema do Vale, e do sogro, Beto Studart, na residência de veraneio do casal, na Praia da Baleia, litoral paulista. Após o Réveillon, o dono da CV Par afivelou as malas e seguiu com a família para uma temporada de neve e esqui em Vail, na companhia de Márcia e Ivo Machado e de Degas e Bia Távora, todos com os herdeiros a tiracolo

EXTINÇÃO SUSPENSA

Amparado por uma liminar da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, suspendendo a PEC que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, no Ceará, o conselheiro Domingos Filho- no flash com Patrícia Aguiar- toma posse hoje, às 9h, na presidência do órgão

CAFE ROCKS

Atriz Paloma Bernardi hipnotiza nossas lentes no Cafe de La Musique

SHINE LIKE A DIAMOND

Enquanto o ator, cantor e compositor Thiago Martins comandava a animação do Réveillon do Cafe de La Musique Cumbuco, sua namorada, Paloma Bernardi, atraía todos os holofotes na pista da festa

Aterro

RÉVEILLON DE FORTALEZA

Enquanto aguardava a virada do ano, horas antes de passar a "pole-position" do Turismo da Capital para Alexandre Pereira, o secretário Erick Vasconcelos conversava com o novo titular da Setfor sobre a importância do Réveillon de Fortaleza para aquecer a economia da Cidade. Com eles, Raquel Vasconcelos e Isabel Pereira aguardavam o show de Claudia Leitte, após a maior queima de fogos do Brasil

SAÚDE EM FOCO

O vereador Plácido Filho(PSDB)- no flash com Célio Studart e Guilherme Sampaio- foi eleito líder da oposição e terá como vice o Soldado Noélio(PR)

COLOSSO-ARACATI

Após o festão de Réveillon do Colosso, André e Danielle Linheiro deram um rasante em Aracati para prestigiar a posse do prefeito Bismarck Maia

Save the date

O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes e o secretário da Fazenda do Ceará, Mauro Benevides Filho, proferirão palestra sobre modernização administrativa, no próximo dia 10, às 9h, no Auditório da Secretária da Fazenda do Estado.

Exclusividade

A Newsedan passa a ser a única representante da Mercedes-Benz, em Recife. O anúncio foi feito por Luiz Teixeira, presidente do Grupo Newland, após incorporar a representação Mercedes-Benz Automóveis do Grupo Rodobens.

Puro desejo

Turismo é sonho! Nessa linha, o projeto Je Suis Jeri, dos empresários Júlio Perinetto e Joca Guarim, junto da agência Keep Young e E-Group, acertou em cheio e, de quebra, deu uma aula de charme aos organizadores de festas de Réveillon.