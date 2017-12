Pompeu Vasconcelos

00:00 · 21.12.2017

Vintage. José Carlos Pontes tem motivos de sobra para comemorar

Após os festejos de 25 anos do Gran Marquise Hotel, José Carlos Pontes - no flash com Dionísio Barsi e Philipe Godefroit- festeja sua nova idade amanhã, m moldura íntima, antes de afivelar as malas e tomar a rota de Miami, onde passa a virada do ano

Ponte aérea

Diretamente de São Paulo

Alessandra Piovesan e Sérgio Bezerra aterrissam em Fortaleza para o tradicional Natal dos pais dele, Norma e Humberto Bezerra, dia 23, no Espaço Coco Bambu by Toca. Dias atrás, a dupla marcou - e muito bem - presença na Casa Itaim(SP), palco do festão de 40 anos de Renata Vale. Com eles no flash, Cláudio Vale

Celebration

Rodrigo Frota troca de idade hoje e comemora a data, bem ao seu estilo, ao lado da namorada Bruna Waleska

Pipo Rocks

Closing the year

O deejay Gilvan Magno comandou a discotecagem do evento armado por Inara de Almeida em torno de mulheres que brilham

Mulheres em pauta

Joias, arte, beleza e empoderamento feminino permeavam o papo entre Suzane Farias, Grace Leitão e Jussara Regas, no Pipo Restaurante

Balada na Arena Castelão

Alessandra Arrais, Alexia e Geórgia Fontes se divertiram embaladas ao som das batidas do deejay Alok no Villa Mix Fortaleza. E por falar na dona da Triart Eventos Portugal, Geórgia, que atualmente reside em Lisboa, veio comemorar seu aniversário, ao lado de suas irmãs, em Fortaleza

Private Equity Ipo

O comentário no aniversário de Renata Vale dava conta de que o vice-presidente do Hapvida, Cândido Pinheiro Jr.- no flash com Lina Pinheiro, Felipe e Clarissa Studart - está na reta final para definir se venderá 30% do capital da empresa para o grupo chinês Fosun ou entrará com pedido de listagem na Bolsa. Detalhe: o Hapvida é o maior operador de planos de saúde do Norte e Nordeste, e o terceiro maior do Brasil

Christmas Eve. Manoela de Castro aposta em um look vermelho para brilhar no Natal

Contagem regressiva

Enquanto Nicole Vasconcelos dava dicas quentinhas para lulus que querem brilhar nas festas mais badaladas desta temporada, Manoela de Castro fazia charme para nossas lentes a bordo de um look Red nv, perfeito para quem quer atrair todos os flashes na Nuit de Noël