Pompeu Vasconcelos

Recém- chegada de Nova York, onde celebrou a passagem de seu aniversário, Paula Frota recebeu o carinho de Thomaz Frota, Maria Clara, Bruna Waleska, Rodrigo Frota, Silvio Frota, Dani Eloy, Vitor Frota e Maria Gabriela na festa surpresa armada pela própria Bruna, juntando os amigos mais chegados dela na Cavalieri. A programação? Teve humorista, cover de Élvis Presley, speech de Totonho Laprovítera, além de discotecagem do deejay Thiago Camargo. A decoração levou a assinatura de Dito Machado

DFB 2018

Festa com a cantora Iza marca o start do festival de moda autoral

Audi & Balada In agitam o DFB 2018 Festival



Escolha um local desejado. Reúna marcas fortes e respeitadas. Adicione mulheres lindas e carrões de tirar o fôlego. Acrescente fotógrafos e cinegrafistas. Misture tudo com classe, estilo e glamour. Polvilhe com alegria e intensidade. Pronto! Está dada a receita da festa de abertura do DFB 2018 Festival, que Cláudio Silveira - no flash com Fabiano Piúba- promove hoje, em parceria com a Audi e o site Balada In, no Terminal Marítimo

DBF , World Expert Meeting & Sunset DBF



Está faltando linha em branco na agenda da Dra Kaline Ferraz. Hoje, a dermatologista aterrissa na festa de abertura do DFB 2018, antes de seguir para o Rio de Janeiro, onde participa do WEM LATAN 2018. Ela também tem encontro com Patrícia Dias no Sunset Taittinger, dia 26

Rainha na balada



Quem foi rainha nunca perde a majestade! Mesmo depois de passar a faixa, o cetro a coroa e o título de mulher mais bonita do Ceará para Teresa Santos, Alexia Duarte, Miss Ceará 2017, tem lugar cativo na festa que Audi e Balada In promovem hoje na abertura do DFB 2018

IN

Balada fashion promete incendiar o DFB Festival

Black edition



Apostando no Marketing de Relacionamento, Marcos Dias Branco - no flash com Priscilla Dias Branco - fará o lançamento da Audi Q3 Black Edition, hoje no DFB 2018 Festival. E para coroar a noite de abertura do maior encontro de moda autoral da América Latina, a Audi Center Fortaleza, em parceria com a Coluna Pompeu Vasconcelos do Diário do Nordeste, DFB e o site Balada In, pilota a concorrida festa de abertura do DFB 2018

Super Victor

Universo Marvel



Lívia e Leonardo Pádua levaram a herdeira Juliana para a sessão sopro de velinhas de Victor Félix Barroso. O afilhado do casal sopro sua terceira velinhas e ganhou uma linda festa de seus pais, Aline Félix e Igor Queiroz Barroso, inspirada nos super-heróis Marvel. Juntando altinhos e baixinhos, o aniversário contou com cerimonial da Celebre Eventos e decoração de Mannu Alencar. Carol Chocolates grifou os doces