00:00 · 21.02.2018

Roma. Embaixada do Brasil em Roma receberá exposição da Fundação Edson Queiroz

Depois de passar pelo Museu Coleção Berardo, em Portugal, a exposição " Modernismo Brasileiro na Coleção da Fundação Edson Queiroz" segue para a Itália. Apresentando 76 importantes obras criadas por artistas brasileiros entre as décadas de 1920 e 1960, a mostra será inaugurada no dia 28 de fevereiro com a presença da presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha - no flash com a reitora Fátima Veras, comendador Joe Berardo, chanceler Edson Queiroz Neto e sua esposa, Ticiana Rolim Queiroz- e estará aberta à visitação de 1º de março até o dia 5 de maio na Embaixada do Brasil em Roma

Poder

Ecos do Carnaval

Recém-chegado de Tóquio, Ivens Dias Branco Jr.- no flash com Pompeu Vasconcelos e Rafael Leal- pode voltar às compras. Não entendeu? Calma, a gente explica. É que depois de adquirir a Piraquê, o presidente do Grupo M. Dias Branco estaria de olho na Bauducco. Seria um importante passo rumo à internacionalização

VIII Jornada de Direito Civil

Corregedor - Geral da Justiça Federal, o ministro Raul Araújo - no flash com sua mulher, Marieta - será o coordenador geral da VIII Jornada de Direito Civil, que acontece nos dia 26 e 27 de abril, em Brasília

Inauguração

Nova concessionária

Do alto de seus 85 anos, Edson Ventura pisa fundo no acelerador, troca a marcha e entra em um novo ritmo. Depois de inaugurar as novas instalações da Honda Novaluz, o presidente do Grupo Carmais arma, em março, big coquetel para marcar a inauguração da Ford Jangada. A nova concessionária dele passa a ocupar um cobiçado espaço vizinho a Sanauto. Com ele na foto, Amarílio e Patrícia Macêdo

Brilho Próprio. Rafaela Carvalho assina projeto da nova loja Toyota Newland

Me gusta la onda

Recém-chegada do Rio de Janeiro, onde curtiu o Carnaval, a nutricionista Larissa Rosado - no flash com Renata Saldanha e Mariana Lima - já está contando os dias para a Me Gusta La Onda. A segunda edição da balada promete incendiar mais uma vez o Terminal Marítimo de Fortaleza, no dia 9 de março

Padrão internacional

Saiu da prancheta da arquiteta Rafaela Carvalho, o moderno e funcional projeto da recém-inaugurada concessionária Toyota Newland de João Pessoa. Superfeliz, Brícia Carvalho não economiza elogios ao trabalho da herdeira dela e de Luiz Teixeira