Pompeu Vasconcelos

00:00 · 12.07.2018

Etnografia & mitologia



A pintora polaca Mariola Landowska cercou-se de Ivana Bezerra, Júnior Gomes, Inês Fiúza, Vando Figueiredo e Lília Quinderé na abertura da exposição Conexões, em cartaz no Espaço Cultural Ana Amélia, no Hotel Sonata de Iracema. Com forte influência das culturas indígenas, Mariola também incursiona pela azulejaria e pelas esculturas de mármore

Shooting

Top model participa de sessões de foto em Jeri e Paracuru

Turistando no Ceará



Uma das modelos mais requisitadas do Ceará, Camila Militão desfila sua excelente forma- adquirida com muita malhação - nas baladas e no litoral cearense

Em ritmo de Fortal



Em meio a inaugurações e lançamentos badalados, Natália Marques e Larissa Coelho apontam suas antenas para o Fortal 2018. O evento agita a Capital de 26 a 29 de julho

Sintonia fina



Novas plataformas, novas maneiras de se comunicar, de se mostrar para o mundo. Antenados nas novas tendências, Rafael Wanderley e Karla Senna circularam na Casa da Vila

Iate Sessions

#Somos todos Iate



Após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo da Rússia, Paulo César Norões, ao lado de mulher, Simone Morais, conclama o quadro social do Iate a voltar a frequentar o clube, que ferve nas noites de quinta-feira

Superação



Rodrigo Maia faz parte de uma turma que vai comparecer em peso ao coquetel de abertura da exposição "SuperAção". Com obras do arquiteto, engenheiro e arista plástico César Fiuza a mostra acontece, dia 2 de agosto, na Adroaldo Tapetes do Mundo

Encontro marcado



George Lima acelera o passo, troca a marcha, entra em um novo ritmo e se prepara para novos desafios. Para isso, ele reunirá um legião de amigos, dia 21 de julho, em um almoço no Pipo Restaurante. Entre os que já confirmaram presença, Cláudio Pinho, prefeito de São Gonçalo

22 mil

É o total de moradores beneficiados com o projeto Cidade Jardim

Minha Casa, Minha Vida



Diretora da Fujita Engenharia, responsável pela execução da obra, Liana Fujita participou da entrega de 704 unidades das 5.536 que formam o grandioso projeto Cidade Jardim, ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson de Sousa, do presidente do Senado, Eunício Oliveira, do prefeito Roberto Cláudio e do governador Camilo Santana. Em sua totalidade, o empreendimento receberá cerca de 22 mil moradores

Fake Insurance

Após as "Fake News", outro tipo de golpe se alastra na Capital, o "Fake Insurance". A diferença é que enquanto um se espalha feito vírus pelas redes sociais, o outro, muitas vezes só é descoberto quando ocorre um sinistro com o bem segurado. Dica: verifique suas apólices antes que seja tarde!

Master Coaches

Sócios da Duo Training, Bianca Sales e Jean Araújo realizam a palestra "O Poder e Alta Performance", dia 18 de julho, às 18h30, no auditório do Shopping RioMar Fortaleza. Interessou? Acesse o site Sympla.Com, use o código promocional "cortesiaduo" e tenha 100% de isenção na sua inscrição.