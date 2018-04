Pompeu Vasconcelos

00:00 · 27.04.2018

Fortaleza Amiga da Criança



Giselle Bezerra e Lia Gomes têm encontro marcado, hoje, às 19h, na Sessão Solene convocada pelo presidente da Câmara Municipal, Salmito Filho, para a entrega da Medalha Boticário Ferreira à Carol Bezerra, em reconhecimento às ações protagonizadas pela primeira- dama de Fortaleza

La Belle de Jour



Em noite de puro charme e emoção, Marina Levy desfilou toda sua belezura e simpatia na noite em que Teresa Santos conquistou a faixa, o cetro e a coroa de Miss Ceará 2018

Conexão Brasil-Holanda



O advogado Tiago Furtado está a todo o vapor com os preparativos do lançamento oficial da Bradutch no Brasil.O happening acontece dia 2 de maio, às 18h30, no Auditório Luiz Esteves, na Fiec

Wine dinner

Charme e elegância dão o tom de jantar harmonizado

Uma noite em Paris



Excelente anfitriã, Silvana Guimarães transformou o D'Abelle Bistrô em um espaço que remetia ao famoso Moulin Rouge de Paris. A cantora Cláudia Rebouças soltou a voz e encantou a todos na romântica noite que misturou gastronomia, música e vinhos franceses

GP Verdes Mares

Destaques da Propaganda Cearense



Excelente atendimento da PHD Propaganda, Carina Salgado desfilou sua boa forma na noite temática que premiou Bob Santos, diretor da SG Propag e"sogrinho" da bela Andreza Frota, com o Troféu Publicitário do Ano, um dos prêmios mais cobiçados da publicidade no Ceará

Garota Vip

Paula Sancho desfila sua excelente forma na Arena Castelão



Viva seu momento

Enquanto Wesley Safadão comandava a festa na Arena Castelão, Paula Sancho se divertia embalada ao som da dupla Pedro & Benício, Pedro e Kauan e Erick Land, no espaço Lounge do Garota Vip

Reconhecimento



Vencedor na categoria Projeto Arquitetônico, o diretor da Colmeia Ronaldo Barbosa recebeu o Prêmio Imóveis 2017 das mãos de Ricardo Bezerra e Rafael Rodrigues, em evento no restaurante de Cecília Seligman e Agustín Herrero

Grita geral

Insatisfeitos quanto à falta de critério do Ecad para a cobrança dos direitos autorais, produtores de eventos de Minas Gerais divulgaram que a partir de 1º de maio apenas realizarão o pagamento da taxa em juízo. Diretor do Fortal, Colombo Cialdini se manifesta em apoio a decisão.

Ironman

Secretário executivo de Turismo, o triatleta Erick Vasconcelos será homenageado com a Medalha do Mérito Desportivo Municipal Ayrton Senna, dia 3 de maio, às 19h, durante Sessão Solene de entrega da honraria, na CM For. O requerimento é de autoria do vereador Renan Colares.

Importados

Presidente do Grupo Newland, Luiz Teixeira comemora o crescimento das vendas de carros Premium, no primeiro trimestre de 2018, quando a venda de veículos importados cresceu 39% no País. No Ceará, a Newsedan - Mercedes Benz lidera o mercado, seguida pela Audi.