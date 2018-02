Pompeu Vasconcelos

00:00 · 23.02.2018

Poder

Presidente da Fiec, Beto Studart não esconde seu desejo de ver um Ceará ainda mais forte e desenvolvido. Nesse sentido, a união entre o governador Camilo Santana e o presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, é fundamental para o Estado

Tributo. Amantes do jazz assistem apresentação de Nayra Costa durante festival

Cocoricó Jazz Festival

Ana Lurdes e Carmen Cinira - no flash com Raquel Vasconcelos aplaudiram os shows em tributo a grandes nomes da história do jazz, como Ella Fitzgerald, Ray Charles, Charlie Parker e Stan Getz. No script, a cantora Nayra Costa fez um tributo as Divas do Jazz

Ecos do Carnaval

Publicitário Adrísio Câmara - no flash com Ana Cristina Camelo e Milena Lima - se revezou entre Guaramiranga e Aracati neste Carnaval. E por falar no diretor da Ágil Publicidade, Adrísio vem colecionando elogios pela campanha publicitária do Carnaval de Aracati

Weekend. Três dias de festa prometem incendiar a Praia de Flecheiras

Fervo na Semana Santa

Bruna Waleska faz parte de uma turma festeira que já garantiu o passaporte que dá acesso direto a Santa Flecheiras. Durante os dias 29, 30 e 31 de março a Praia de Flecheiras vai ferver embalada ao som de Wesley Safadão, Make U Sweat, Rafa e Pipo, São 2 e Balanço Social

Atração de investimentos

Desburocratização & Segurança Jurídica

André Montenegro de Holanda elogia os avanços que a Capital vem obtendo na captação de investimentos e negócios através de ferramentas como o Fortaleza Online. O presidente do Sinduscon- CE - no flash com as secretárias Manuela Nogueira e Águeda Muniz - parabeniza o staff do prefeito Roberto Cláudio pela retirada da fração ideal do lote e a promulgação da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo(Luos)

Jazz & Blues

Dando continuidade aos festejos dos 25 anos do Gran Marquise Hotel, Dionisio Barsi, José Carlos Pontes e Philippe Godefroit investem em uma programação cheia de charme no lobby bar do cinco estrelas nas noites de quarta-feira. Entre as atrações mais aplaudidas, a cantora Rayane Fortes

Conjuntura econômica

Após a solenidade de entrega do Prêmio Líderes do Brasil, Igor Queiroz Barroso tem encontro marcado com o ministro Henrique Meireles, novamente, hoje, no meeting promovido por Emília Buarque, presidente do LIDE Ceará, no Gran Marquise Hotel