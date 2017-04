Pompeu Vasconcelos

00:00 · 30.12.2016

Nuit de Nöel

Branca e Racine, anfitriões do Natal

Branca e Racine Mourão abriram as portas de seu chic apartamento para festejar o aniversário dele, em plena noite de Natal. E por falar no arquiteto e na party designer- no flash com Danilo e Patrícia Dias -, Racine e Branca sobem ao altar da Igreja do Pequeno Grande, dia 17 de fevereiro, para oficializar seus 25 anos de feliz união

Réveillon 2017

Café, Colosso, Aterro & Marina

Priscilla e Marina Levy fazem parte de um time de bonitonas que vira e mexe circula nos sunsets do Pipo Restaurante. Essa turma se divide entre Colosso, Cafe de La Musique, Marina Park Hotel e o Aterro da Praia de Iracema, na virada do ano. Hoje é dia de Flores e Lagostada!

Revelação do ano

Os deejays Pietra Bertolazzi e Mário Veloso acertaram em cheio e caíram no gosto dos cearenses. A dupla brilhou tanto em baladas como em badaladas cocktail parties

GUARDERIA ROCKS

Entre os cearenses, Pedro Demétrio - no flash com Roberta Browne- desponta como um dos deejays queridinhos da nova geração, ao lado de Rod Mac , André Guerreiro e Matheus Nogueira

Cumbuco rocks

LAGOSTADA & RÉVEILLON NO CAFE

Diretamente de Trancoso, o jet setter Álvaro Garnero - à côté de Lou Montenegro - coordena duas festas inéditas no Cafe de La Musique Cumbuco, que prometem dar muito o que falar. Hoje, a Lagostada. Amanhã, o primeiro Réveillon do Cafe

Je Suis Jeri

Rancho do Peixe vai ferver

Jericoacoara atrai famosos

O badalado promoter Helinho Calfat circulou na companhia das tops Gianne Albertoni e Caroline Bittencourt, em Jericoacoara. E por falar na paradisíaca praia cearense, hoje vai rolar Salve o Sunset, o label mais famoso da agência Keep Young, com uma mistura de música brasileira ao vivo, house music e edm. Haja Night Power!

Colosso & Marina

Pedro Coelho Neto e Eliseu Barros pilotam dois festões de Réveillon. Um no Colosso, o outro no Bosque do Marina Park Hotel

PARTY ON

DJ José Pinteiro incendiou a pista de uma das festas mais badaladas deste ano, no Cafe de La Musique Cumbuco, que volta a ferver hoje com a Lagostada

Je Suis Jeri

Se você optou por passar o Réveillon em Jericoacoara, o Rancho do Peixe é pedida certeira. Pelo menos, para quem quer entrar o ano em um local paradisíaco, ao som das batidas de deejays nacionais e internacionais.

Colosso 2K17

Point de badalação, o Colosso se transforma em um verdadeiro caldeirão musical na virada do ano. Quem pintar por lá vai se divertir com uma mistura de ritmos que vai do sertanejo à música eletrônica. O DJ Alok promete incendiar a festa.

Marina Park

Sinônimo de bom serviço e excelente gastronomia, o cinco estrelas trocou a marcha, mas não alterou o ritmo para este Réveillon. Sai Bell Marques e entra a musa baiana Ivete Sangalo no comando da animação.

Turismo

Prefeito Roberto Cláudio encerra hoje sua maratona de inaugurações do ano com a entrega de mais duas areninhas e dois bolsões de estacionamento, na Praia do Futuro. Cheers!

Réveillon 2017

Fortaleza fervilha de opções para todos os tipos de gosto e de bolso, na virada do ano. O Aterro da Praia de Iracema, além do Iate Clube e do Ideal Clube, são boas opções.