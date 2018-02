Pompeu Vasconcelos

00:00 · 22.02.2018

Aclamação

O tabelião Alcimor Rocha Júnior- no flash com Fabíola Rocha - será o novo presidente do Ideal. Ele substituirá Amarílio Cavalcante Júnior no comando do clube. Sem disputa, a eleição para o biênio 2018-2019 acontece hoje, em chapa única e servirá apenas para formalizar a decisão dos associados

Semana santa. Ticiana Brígido recebe hóspedes em sua residência em Orlando

Disney & Balada

Ticiana Brígido - à côtê do marido, Duda Brígido - abre mais uma vez as portas de sua residência de veraneio na Flórida para receber convidados pra lá de especiais que seguem para uma temporada de parques e festas em Orlando, na Semana Santa. A gente se vê por lá!

Viagens além do olhar

Viajantes experientes, Ana D' Aurea Chaves, Deusmar Queirós e Rita Cruz aproveitaram o Carnaval para desbravar roteiros exóticos. O presidente do Conselho das Farmácias Pague Menos levou a família para um safári na África. Já as amigas Ana D'Aurea e Rita Cruz acompanharam o grupo formado por Beatrice e Paulo Ary, Eduardo e Sandra Rolim, Mariana Lima e Claudinho Brasil pelo Cambodja, Tailândia e Vietnã

Bastidores de Política

O prefeito Roberto Cláudio - no flash com Edson Silva e Zezinho Albuquerque - está contandos dias para assinar o contrato de financiamento do Programa Cidade com Futuro, no valor de U$ 83,2 milhões, com a CAF. Com esses recursos a Prefeitura concluirá as obras de construção da nova Avenida Beira Mar, Implantar o polo da Varjota e ainda investir nas ações do Plano Municipal de Proteção Social

Case de sucesso

Cenários do varejo

A convite do presidente Assis Cavalcante, Rony Meisler, CEO da Reserva, participa, amanhã, da 12ª edição do Cenários do Varejo, realizado pela CDL

Fervo no Rio

A presença de Amanda França Macêdo deu um brilho extra ao Nosso Camarote e a baladinha que incendiou a casa de Wolf Maia durante o Carnaval

NV Star. Arquiteta, urbanista e fashionista, Érica Dantas circula em Orlando

Disney World

A magia de Walt Disney contagiou Érica Dantas, que aproveitou o feriadão do Carnaval para comemorar seus dois anos de namoro com Pepa Vasconcelos em Magic Kingdom. Cheers!